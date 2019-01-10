 Глава МИД Турции предостерег США от давления по поводу покупки российских ЗРК С-400 | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2019

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Европа

Глава МИД Турции предостерег США от давления по поводу покупки российских ЗРК С-400

Турция предупредила, что не будет закупать зенитные комплексы Patriot, если США заставят ее отказаться от покупки российских С-400. Анкара не потерпит подобного давления со стороны США, заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

ЗРК С-400 Триумф во время учений в России

ЗРК С-400 "Триумф" во время учений в России

Турция может закупить у США зенитные комплексы Patriot при определенных условиях, однако такая сделка будет невозможной, если Вашингтон заставит ее отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телевидению в четверг, 10 января.

Контекст

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Чавушоглу подчеркнул, что его страна не потерпит, чтобы США устанавливали условия касательно ее сделки с Россией о закупке комплексов С-400. Планы Анкары по закупке четырех дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долларов вызывают обеспокоенность у союзников Турции по НАТО, поскольку они технологически не совместимы с системами альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.

Операция против курдов в Сирии

В интервью турецкому телевидению Чавушоглу также заявил, что запланированная военная операция в северной части Сирии против курдских отрядов самообороны из группировки YPG не зависит от вывода американских войск из этого региона. Операция начнется в случае задержки с выводом американских войск, сказал турецкий министр.

Турция считает YPG террористической группировкой, однако США полагаются на курдские отряды самообороны как на важного и эффективного союзника в борьбе против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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