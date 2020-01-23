 Глава МИД Турции обвиняет Евросоюз в нарушении соглашений по беженцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Глава МИД Турции обвиняет Евросоюз в нарушении соглашений по беженцам

Турция вправе открыть границы для беженцев, поскольку Евросоюз не выполняет свои обязательства по отношению к Анкаре. Об этом накануне визита Ангелы Меркель в Турцию заявил Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

Накануне визита в Турцию канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам. "Мы выполняем соглашение и принимаем назад высылаемых беженцев. А что ЕС? ЕС обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года, и еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020-й год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда", - заявил Чавушоглу в интервью изданию Bild, которое вышло в четверг, 23 января.

Контекст

Новый газопровод не дал Путину того, чего он хотел. "Газпром" потратил неимоверно много денег, зато Эрдоган, Турция и Болгария могут быть довольны, считает Андрей Гурков. (08.01.2020)

За безопасностью на международной конференции по Ливии в Берлине следят 4600 полицейских со всей Германии. Особые меры приняты в связи с участием в конференции Путина и Эрдогана. (19.01.2020)

Кроме недополученных денег глава турецкого МИД обвинил ЕС в других нарушениях договоренностей - в частности, Турцию не приняли в таможенный союз, а также приостановились переговоры о вступлении Турции в ЕС. По словам Чаушоглу, Турция имеет полное право открыть свои границы для беженцев, стремящихся в Евросоюз.

24 января Меркель проведет в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пять дней назад сам принял участие в берлинской международной конференции по Ливии. Эрдоган в январе начал отправку в Ливию войск для поддержки Правительства национального согласия. Канцлер Германии пытается предложить мирный сценарий выхода Ливии из гражданской войны.

В январе появилась информация о том, что ЕС на три четверти сократил финансовую помощь Турции. В то же время, по данным верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:48

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?  

Путин и Сирия: почему турецкое наступление на курдов выгодно Кремлю  

Эрдоган против сирийских беженцев: что думают мигранты о военной операции Анкары. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Новый министр культуры РФ стерла старые записи в ЖЖ  

Что нужно знать о новом коронавирусе из Китая  

Китай изолирует семимиллионный город Ухань из-за вспышки пневмонии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно