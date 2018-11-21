 Глава МИД Турции заявил, что закупку С-400 отменить нельзя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Глава МИД Турции заявил, что закупку С-400 отменить нельзя

Сделка о поставке в Турцию ЗРК С-400 из России закрыта, но в будущем Турция может покупать оборонительные вооружения в США, сказал Мевлют Чавушоглу после встречи с Майком Помпео.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 ведет огонь во время учений в России

ЗРК С-400 "Триумф" во время учений в России (фото из архива, 2011)

Соглашение о поставке в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно и не может быть отменено. "Текущая сделка закрыта, я не могу ее отменить", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 20 ноября, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Контекст

Эксперты рассказали DW, почему для Москвы поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 - это средство контроля над Анкарой и чем эта сделка разозлила Вашингтон. (13.09.2017)

Россия оказывает "беспрецедентную уступку" Турции и начнет поставки ракетных комплексов С-400 уже в июле 2019 года. Российская армия даже готова уступить часть своего оборонного заказа. (05.04.2018)

Беспокойство США и НАТО в связи с поставкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 неуместно, заявил глава Минобороны Турции. (25.10.2018)

Первые два американские истребителя Турция получит уже 21 июня, сообщил глава МИД Чавушоглу после принятия Сенатом США блокирующего законопроекта. (19.06.2018)

По его словам, Турция будет в дальнейшем нуждаться в закупках оборонительных вооружений, которые могут быть сделаны в США.

Ранее США приостановили выполнение сделки по закупке Турцией партии в 100 американских истребителей F-35 из-за соглашения с Россией о закупке С-400. Турция пригрозила США ответными мерами в случае приостановки продаж вооружения.

Между тем, в апреле 2018 года стало известно, что Россия начала производство зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции. Первые поставки ЗРК запланированы на 2019 год.

Разногласия между Турцией и союзниками по НАТО

Планы Анкары по закупке четырех дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долларов вызвали обеспокоенность и у союзников Турции по НАТО, поскольку они технологически не совместимы с системами альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.

Ранее, в 2017 году представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО. В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом, пояснив, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет.

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 02:25
Now live
02:25 мин

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

А если C-300 или C-400 собьет американский самолет в Сирии? - интервью со спецпредставителем США  

Trident Juncture: что нужно знать о крупнейших учениях НАТО  

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД  

Также по теме

Israel Kampfjet der Luftwaffe

Анкара рассчитывает получить F-35 вопреки противостоянию Сената США 19.06.2018

Первые два американские истребителя Турция получит уже 21 июня, сообщил глава МИД Чавушоглу после принятия Сенатом США блокирующего законопроекта.

Реклама

Самые читаемые

В Смоленске расследуют самоубийство школьницы, написавшей письмо Путину  

На выборах главы Интерпола США поддержат кандидатуру Ким Чон Яна  

Комментарий: Путин и Эрдоган как мастера газового блефа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно