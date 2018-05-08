 Глава МИД Люксембурга предупредил о новой волне миграции в ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2019

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Мир

Глава МИД Люксембурга предупредил о новой волне миграции в ЕС

В случае обострения конфликта между США и Ираном Европу ожидает массовый наплыв беженцев, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн (фото из архива)

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн (фото из архива)

Миллионы беженцев могут хлынуть из Ирана в ЕС в случае обострения противостояния между США и Ираном в регионе. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt am Sonntag, опубликованном на сайте еженедельника в субботу, 6 июля.

"Если ситуация (в ходе конфликта - Ред.) между Вашингтоном и Тегераном продолжит накаляться, возникнет угроза того, что три миллиона афганцев, проживающих в Иране, покинут страну", - заявил политик.

Контекст

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В то же время Ассельборн призвал иранские власти не отказываться от исполнения обязательств Тегерана по ядерному соглашению 2015 года. В противном случае отношения между Ираном и Европейским Союзом будут испорчены, а это не пойдет на пользу ни одной из сторон, подчеркнул дипломат. "Я могу только предостеречь Иран от того, чтобы начать в воскресенье обогащать уран выше разрешенной нормы", - отметил политик.

Конфликт между США и Ираном

В среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров в Тегеране заявил, что с воскресенья, 7 июля, Иран снимает с себя обязательства ограничивать обогащение урана 3,67 процента. Высокообогащенный уран может использоваться для создания ядерного оружия.

Конфликт США с Ираном обострился после того, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки по Ирану. После этого Тегеран также отказался выполнять часть своих обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. - Ред.). В ответ США ужесточили экономические санкции против Ирана и направили в регион военные корабли и бомбардировщики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Статья DW о том, что Тегеран планирует начать обогащать уран выше допустимой нормы

Статья DW о том, что Тегеран планирует начать обогащать уран выше допустимой нормы  

Интервью с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном на тему Ирана в газете Die Welt am Sonntag

Интервью с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном на тему Ирана в газете Die Welt am Sonntag

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