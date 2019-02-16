Глава МИД Ирана обвинил США в давлении на ЕС по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в "нездоровом пристрастии" к его стране и осудил усилия администрации Трампа, пытающейся принудить западные страны последовать примеру Вашингтона и выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Об этом глава внешнеполитического ведомства Исламской республики заявил в воскресенье, 17 февраля, выступая в рамках 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности.
Зариф выступил на конференции на следующий день после вице-президента США Майкла Пенса, который, по словам иранского дипломата, "высокомерно потребовал, чтобы Европа присоединилась к США в подрыве своей собственной безопасности и нарушении своих обязательств". Политик призвал европейцев не поддаваться диктату из-за океана. "Европа должна быть готова промокнуть, если она хочет плыть против опасной волны американской обособленности", - заявил Зариф.
При этом он раскритиковал созданный Францией, Великобританий и Германии механизм Instex - систему обхода санкций США в торговле с Ираном. По словам Зарифа, европейским странам, нужно сделать куда больше, чтобы продемонстрировать свою приверженность ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.
Риск войны с Израилем велик
Зариф также обвинил Израиль и США в обострении ситуации в регионе, отметив, что их действия серьезно увеличивают риск прямого военного столкновения. "Риск велик, и риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства, намекая на действия Израиля и США.
55-я Мюнхенская международная конференция по безопасности завершает свою работу 17 февраля.
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Автор: Григорий Аросев