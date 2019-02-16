 Глава МИД Ирана обвинил США в давлении на ЕС по ядерной сделке | Новости из Германии о Германии | DW | 17.02.2019

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Германия

Глава МИД Ирана обвинил США в давлении на ЕС по ядерной сделке

Глава МИД Ирана призвал ЕС не поддаваться диктату из-за океана. "Европа должна быть готова промокнуть, если она хочет плыть против опасной волны американской обособленности", - заявил Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время выступления в Мюнхене

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время выступления в Мюнхене

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в "нездоровом пристрастии" к его стране и осудил усилия администрации Трампа, пытающейся принудить западные страны последовать примеру Вашингтона и выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Об этом глава внешнеполитического ведомства Исламской республики заявил в воскресенье, 17 февраля, выступая в рамках 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Контекст

Второй день Мюнхенской конференции по безопасности прошел под знаком неожиданно эмоциональной речи канцлера ФРГ Меркель. А тема, считавшаяся одной из главных, ажиотажа не вызвала. Репортаж DW. (16.02.2019)

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая на конференции в Мюнхене, заявил, что США призвали Россию к ответу за Украину и нарушение договора РСМД. (16.02.2019)

Зариф выступил на конференции на следующий день после вице-президента США Майкла Пенса, который, по словам иранского дипломата, "высокомерно потребовал, чтобы Европа присоединилась к США в подрыве своей собственной безопасности и нарушении своих обязательств". Политик призвал европейцев не поддаваться диктату из-за океана. "Европа должна быть готова промокнуть, если она хочет плыть против опасной волны американской обособленности", - заявил Зариф.

При этом он раскритиковал созданный Францией, Великобританий и Германии механизм Instex - систему обхода санкций США в торговле с Ираном.  По словам Зарифа, европейским странам, нужно сделать куда больше, чтобы продемонстрировать свою приверженность ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.

Риск войны с Израилем велик

Зариф также обвинил Израиль и США в обострении ситуации в регионе, отметив, что их действия серьезно увеличивают риск прямого военного столкновения. "Риск велик, и риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства, намекая на действия Израиля и США.

55-я Мюнхенская международная конференция по безопасности завершает свою работу 17 февраля. 

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Джо Байден о российской угрозе и влиянии Москвы в США на Мюнхенской конференции по безопасности | DW

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    "Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".

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    Мюнхенские тезисы

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    На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.

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    Мюнхенские тезисы

    РФ должна прекратить бомбить Сирию

    "Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.

  • Мюнхенская конференция: Алексей Миллер

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    "Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда.

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Мюнхенские тезисы

DW представляет галерею основных выступлений Мюнхенской конференции по безопасности. Медведев объявил о начале новой холодной войны, а Порошенко и вовсе обвинил РФ в попытке создать "альтернативную Европу". (13.02.2016)  

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