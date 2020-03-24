Глава МИД Германии предостерег от национальных эгоизмов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал к большей национальной солидарности в борьбе с эпидемией коронавируса. "Результатом усилий разных народов, которые требуются сейчас от всех нас, не может являться спираль национальных эгоизмов", - заявил он агентству dpa перед совещанием глав МИД стран "большой семерки", которое пройдет в среду, 25 марта.

"Главным для нашего правительства является координация действий с партнерами по всему миру и солидарность с ними во всех областях, где для этого предоставится возможность", - подчеркнул Мас. Переговоры министров будут проходить в формате видеоконференции, главной темой будет являться борьба с эпидемией.

Глава МИД Германии отметил, что кризисы и конфликты в Сирии, Ливии, Афганистане и Африке по-прежнему требуют внимания. По его словам, чем координированнее мировое сообщество выступит в борьбе с коронавирусом, тем быстрее оно сможет вернуться к текущим проблемам.

Во вторник Совет безопасности ООН впервые в истории провел заседание посредством видеоконференции. Заседание было посвящено ситуации в Конго и задумывалось как тест систем видеосвязи - его даже не было в официальной повестке органа. Из-за эпидемии коронавирусу заседания Совбеза не проводились с 12 марта.

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