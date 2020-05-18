Глава МИД Германии обещает "контролируемый летний туризм"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас ( Heiko Maas) заявил о "контролируемом возвращении европейского туризма", которое должно состояться этим летом. Об этом он сообщил в понедельник, 18 мая, в ходе видеоконференции с коллегами из 10 стран, представляющих самые популярные туристические направления Европы.

По словам Маса, предпосылками для восстановления туризма станут координированные совместные действия стран ЕС. Глобальный запрет на поездки сменится с середины июня рекомендациями для отдельных стран и регионов. При этом, отметил глава МИД, вопросы здравоохранения должны превалировать над экономическими интересами.

Хайко Мас подчеркнул, что быстрое возвращение к "Business as usual" во времена пандемии коронавируса остается иллюзией. Во всех европейских странах останутся ограничения, которые будут действовать в отелях, на пляжах и ресторанах. Кроме того, МИД Германии советует этим летом ограничиться отдыхом внутри Евросоюза.

Между тем глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на той же видеоконференции высказался против отдельных договоров между странами, определяющими их взаимодействие в области туризма. Это, по его словам, противоречит духу Европейского Союза.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:22 Поделиться Коронавирус убивает туриндустрию Берлина Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ba14 На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина