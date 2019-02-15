 Глава МИД Великобритании призвал противостоять ″российской агрессии″ | Новости из Германии о Европе | DW | 12.10.2019

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Европа

Глава МИД Великобритании призвал противостоять "российской агрессии"

"Россия уже демонстрирует новую, инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью", - подчеркнул британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб (фото из архива)

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб (фото из архива)

НАТО должна "проявлять дальновидность" в адаптации средств для сдерживания "российских схем агрессии", считает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он заявил об этом в субботу, 12 октября, выступая с речью на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне.

Контекст

Глава МИД ФРГ сделал громкие заявления, чтобы подтолкнуть Россию к компромиссу. Одновременно он хочет более четко очертить профиль СДПГ перед выборами, считает обозреватель DW Ханс Брандт. (21.06.2016)

Через двадцать лет после первого расширения НАТО на восток Москва продолжает видеть в Североатлантическом альянсе врага. Этот подход пора пересмотреть, считает Константин Эггерт. (12.03.2019)

По словам Рааба, НАТО приходится сталкиваться и бороться со "все более агрессивной Россией". В качестве примера агрессии он назвал аннексию Россией украинского Крыма, кибератаки на европейские государства и нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Рааб предупредил о новой, инновационной киберугрозе со стороны РФ

Глава британского МИДа также указал, что НАТО уже предприняла определенные меры. Речь идет, в частности, об усилении контингента в Эстонии, увеличении поддержки Грузии и Украины, а также о присутствии сил Североатлантического альянса в Черном море. "Но в этой изменяющейся среде мы должны смотреть в будущее, мы должны меняться вместе с ним. Россия уже демонстрирует новую, инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью", - подчеркнул Доминик Рааб.

В то же время политик добавил, что НАТО необходимо найти подход, который даст возможность улучшить отношения с Москвой, "если и когда Россия продемонстрирует свои серьезные намерения, готовность и способность сотрудничать, поддерживая международный закон, а не попирая его".

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