 Глава МИД Австрии призвала к ″прагматичному сотрудничеству″ с Россией в Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2018

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Европа

Глава МИД Австрии призвала к "прагматичному сотрудничеству" с Россией в Сирии

ЕС следует придерживаться "прагматичного подхода" в сотрудничестве с РФ в Сирии, заявила Карин Кнайсль в программе DW Conflict Zone. В августе на ее свадьбу приезжал Владимир Путин.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль и президент РФ Владимир Путин

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль и президент РФ Владимир Путин

Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль считает, что Европейский Союз должен сотрудничать с Россией в Сирии. В среду, 19 сентября, в программе DW Conflict Zone Кнайсль рассказала в о взаимоотношениях с Россией, а также о своем знакомстве с Владимиром Путиным. 

Кнайсль и Путин

По словам Карин Кнайсль, ЕС следует придерживаться "прагматичного подхода" относительно сотрудничества с РФ в Сирии. "Это не только моя позиция, мы обсуждали это в различных инстанциях, в том числе на уровне Европейского Союза", - отметила глава австрийского внешнеполитического ведомства. Кнайсль отказалась дать оценку роли Владимира Путина в конфликте на Ближнем Востоке, однако подчеркнула, что она поддерживает продление европейских санкций против Москвы.

Контекст

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Визит Владимира Путина наносит ущерб Австрии, считает политолог Герхард Манготт. Президент России посетит свадьбу главы МИД страны Карин Кнайсль перед встречей с Ангелой Меркель. (16.08.2018)

На вопрос о приглашении российского президента на свою свадьбу Карин Кнайсль ответила, что это произошло "спонтанно". "Я пригласила его и не жалею об этом", - заявила глава МИД Австрии.

Кнайсль - о беженцах

Кнайсль критически высказалась о ситуации с беженцами в Европе. "В большинстве случаев наиболее беззащитными среди беженцев оказываются женщины. Но сейчас у нас другая ситуация: около 80 процентов тех, кто прибыл в 2015 и 2016 годах - это мужчины в возрасте между 18 и 30, и это может создать проблему", - считает Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль пригласила российского президента на свою свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. Судя по всему, это была их единственная встреча. В Австрии факт приглашения на свадьбу Кнайсль Путина подвергли резкой критике, некоторые политики даже требовали отставки министра. Правопопулистская партия свободы, по чьей квоте Кнайсль стала главой МИД, известна своими тесными связями с "Единой Россией".

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