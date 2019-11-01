Глава Международного "Мемориала" оштрафован трижды за день

Тверской суд Москвы три раза за день оштрафовал на общую сумму в 300 тысяч рублей главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по статье о нарушении закона об "иностранных агентах". Об этом сообщили в организации в понедельник, 25 ноября.

Первый штраф в 100 тысяч рублей судья Мария Сизинцева назначила за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала".

Выступавший в качестве истца Роскомнадзор составил протокол на Рачинского из-за того, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Twitter отсутствовала маркировка "иностранного агента", несмотря на то, что такая маркировка есть в сетях и на сайте. Представитель ведомства отметил, что маркировать нужно любой материал: "Даже бегущую строку, если такая будет". Защита "Мемориала" отметила, что после внимания Роскомнадзора они промаркировали все материалы.

По второму протоколу Рачинскому также был назначен штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки на странице проекта "Это прямо здесь" в Instragram. И, наконец, третий протокол был составлен Роскомнадзором из-за того, что на самом сайте проекта "Мемориала" "Это прямо здесь" не было маркировки "иностранный агент". По нему глава Международного "Мемориала" должен выплатить еще 100 тысяч рублей.

С августа "Мемориалу" назначены штрафы в 1,7 млн рублей

В начале августа 2019 года с заявлением о том, что на "мемориальских" ресурсах не стоит маркировка "иностранного агента", в Роскомнадзор обратилось УФСБ по Ингушетии. Были составлены 20 протоколов по поводу отсутствия маркировки на десяти ресурсах Международного "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" (по два протокола за каждый случай - на должностное и на юридическое лицо). По семи из них уже прошли заседания. Сумма назначенных штрафов вместе с последними составила 1,7 млн рублей. Сам Рачинский уже был оштрафован в октябре на 100 тысяч рублей.

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