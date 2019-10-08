 Глава МВД Эстонии заявил о невозможности принять беженцев из Африки | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2019

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Европа

Глава МВД Эстонии заявил о невозможности принять беженцев из Африки

Эстония не присоединится к странам, принимающим беженцев из Африки, поскольку у нее нет такой возможности, заявил глава МВД Март Хельме.

Глава МВД Эстонии Март Хельме

Март Хельме

Эстония не имеет возможности принять какое-либо число просителей убежища из африканских стран, заявил министр внутренних дел Март Хельме. "Это очень дорого - обслуживать их, обеспечивать их пособиями, предусмотренными международным соглашением, поддерживающими лицами, школами для детей и так далее", - заявил эстонский министр эстонскому телеканалу ERR во вторник, 8 октября, в рамках встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге.

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По словам Хельме, на заседании он указал на несравнимость возможностей Эстонии со странами, принимающими беженцев. "Мы не присоединимся ни формально, ни неформально к этой инициативе, но мы готовы проявить свою солидарность в виде технической помощи или экспертов", - отметил он.

Наплыв мигрантов из бывшего СССР

Одновременно эстонский министр подчеркнул, что в настоящее время Эстония также испытывает наплыв иммигрантов, но из постсоветских стран. "Больше всего просителей убежища к нам поступает не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте - Грузия, затем - Молдавия и только после этого из Афганистана или иных государств", - сообщил он.

Кроме того, Хельме сообщил, что Эстония испытывает серьезные проблемы с мигрантами из Украины, но не встречают соответствующего понимания в ЕС. "Мы в беде от этого иммиграционного давления и не ощущаем особого понимания в отношении нас. Украинцы интегрируются скорее в русскоговорящую общину, а для нас это культурная и демографическая проблема", - цитирует его слова "Интерфакс".

Накануне состоялась встреча министров внутренних дел стран ЕС по проблеме распределения беженцев. Консультации завершились без достижения договоренности.

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