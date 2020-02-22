Глава МВД ФРГ не исключает дальнейшего ужесточения законов об оружии после теракта в Ханау

После теракта в Ханау в Германии возможно ужесточение законодательства об оружии, допускает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). "Если расследование в этом случае покажет, что мы должны были вмешаться раньше - в вопросе разрешения на ношение оружия, то мы должны это изменить", - заявил глава МВД в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 22 февраля.

По словам Зеехофера, речь может идти о введении "медицинской экспертизы или подтверждения от врача, что там все в порядке, и психическое расстройство или болезнь одной личности не приведут к опасности для всего общества". В противном случае разрешение на оружие может быть отозвано.

В декабре 2019 года сначала бундестаг, а затем и бундесрат одобрили законопроект, ужесточающий правила владения оружием. Согласно поправкам в законодательство, будет расширен национальный реестр владельцев оружия, введены новые обязательства по регистрации поставщиков и продавцов оружия, ограничено число патронов в обоймах. Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

В Штутгарте обстреляли пустую кальянную

В тот же день, 22 февраля, в Штутгарте кто-то выстрелил в витрину кальянной, пробив стекло. Никто не пострадал, так как помещение в этот момент было пустым, сообщили в полиции. Кроме того, обстреляли другое окно в том же комплексе зданий. Расследование проводит отдел по борьбе с политически мотивированной преступностью Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

Тремя днями ранее, 19 февраля, 43-летний Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных города Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. После этого он вернулся домой, где, предположительно, застрелил свою мать и покончил с собой. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

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