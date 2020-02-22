 Глава МВД ФРГ не исключает дальнейшего ужесточения законов об оружии после теракта в Ханау | Новости из Германии о Германии | DW | 22.02.2020

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Германия

Глава МВД ФРГ не исключает дальнейшего ужесточения законов об оружии после теракта в Ханау

Речь может идти о дополнительной медэкспертизе, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в связи с терактом в Ханау. В тот же день в Штутгарте обстреляли пустую кальянную.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в окружении журналистов

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

После теракта в Ханау в Германии возможно ужесточение законодательства об оружии, допускает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). "Если расследование в этом случае покажет, что мы должны были вмешаться раньше - в вопросе разрешения на ношение оружия, то мы должны это изменить", - заявил глава МВД в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 22 февраля.

Контекст

По данным следствия, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау были людьми с миграционными корнями. Что известно о предполагаемом преступнике и его мотивах - в материале DW. (21.02.2020)

Убийства в Ханау подтверждают эскалацию ненависти и насилия в ФРГ. Немецкие политики и общественность должны, наконец, на это отреагировать, пишет главный редактор DW Инес Поль. (20.02.2020)

Уполномоченный правительства Германии обозначил размеры финансовой помощи пострадавшим, а также членам семей раненых и погибших в Ханау. (21.02.2020)

Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку ведомства по охране конституции ФРГ. Закон об этом одобрил бундестаг. (13.12.2019)

По словам Зеехофера, речь может идти о введении "медицинской экспертизы или подтверждения от врача, что там все в порядке, и психическое расстройство или болезнь одной личности не приведут к опасности для всего общества". В противном случае разрешение на оружие может быть отозвано.

В декабре 2019 года сначала бундестаг, а затем и бундесрат одобрили законопроект, ужесточающий правила владения оружием. Согласно поправкам в законодательство, будет расширен национальный реестр владельцев оружия, введены новые обязательства по регистрации поставщиков и продавцов оружия, ограничено число патронов в обоймах. Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

В Штутгарте обстреляли пустую кальянную

В тот же день, 22 февраля, в Штутгарте кто-то выстрелил в витрину кальянной, пробив стекло. Никто не пострадал, так как помещение в этот момент было пустым, сообщили в полиции. Кроме того, обстреляли другое окно в том же комплексе зданий. Расследование проводит отдел по борьбе с политически мотивированной преступностью Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

Тремя днями ранее, 19 февраля, 43-летний Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных города Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. После этого он вернулся домой, где, предположительно, застрелил свою мать и покончил с собой. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

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    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

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    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

    Теракт в Ханау

    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

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  • Минута молчания во время открытия кинофестиваля Берлинале

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  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


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Теракт в Ханау

Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

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