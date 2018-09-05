Глава МВД ФРГ назвал миграцию основой политических проблем Германии

Миграция является "матерью всех политических проблем" в Германии. Об этом министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в четверг, 6 сентября.По его словам, миграционный вопрос служит одной из основных причин снижения поддержки существующих долгое время политических партий.

При этом Берлин не намерен изменять ряд принципов миграционной политики, подчеркнул министр. Получивший право на проживание в ФРГ после подачи ходатайства о предоставлении убежища мигрант обладает и правом на трудовую деятельность, убежден Зеехофер. В свою очередь, получившие отказ обязаны покинуть страну.

При этом в ряде случаев существуют препятствующие депортации основания, отметил Зеехофер. В подобной ситуации "лучше позволить людям работать, чем ничего не делать", уверен он. Если речь идет о не сопровождаемом родителями несовершеннолетнем, который уже начал обучение, необходимо позволить ему закончить, полагает министр.

"Я бы вышел на улицу как гражданин"

26 августа в в саксонском городе Хемниц был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе произошли столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

Зеехофер выразил понимание беспокойства и возмущения, которое вызывают преступления против человеческой жизни. "Если бы я не был министром, то вышел бы на улицу как гражданин - разумеется, не с радикалами", - заявил он.

Меркель назвала миграцию вызовом

Заявления Зеехофера о миграции, как основе для политических проблем в стране, вызвали критику социал-демократов. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) обвинил Зеехофера в "правопопулистсткой болтовне". В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в интервью телеканалу RTL расценила миграцию как "вызов". По словам канцлера, подобные вызовы несут свои собственные успехи и проблемы.

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