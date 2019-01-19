 Глава МВД Украины сообщил о нарушениях у всех кандидатов в президенты | Новости из Германии об Украине | DW | 19.01.2019

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Украина

Глава МВД Украины сообщил о нарушениях у всех кандидатов в президенты

Лишь два зарегистрированных кандидата в президенты Украины открыли счета, с которых разрешается оплачивать избирательную кампанию, заявил Арсен Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Практически все десять зарегистрированных кандидатов в президенты Украины, а также те, кто еще не зарегистрировался, допускают нарушения законодательства, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. С начала избирательной кампании в конце декабря в МВД и Национальную полицию уже поступило "91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации", написал Аваков в Facebook в субботу, 19 января.

Административные протоколы и уголовные дела

В результате, среди прочего, оформлено 29 административных протоколов за изготовление или распространение агитационных материалов, о которых отсутствуют данные о месте печати, тираже и ответственных лицах. Открыты два уголовных дела по статье за хулиганство, по 51 эпизоду проводится проверка, отмечается в заявлении.

Контекст

В частности, только два кандидата - Андрей Садовой и Игорь Шевченко - открыли счета избирательного фонда, с которых разрешается оплачивать расходы на избирательную кампанию. Тем не менее более десяти кандидатов уже размещают свою рекламу на улицах, в интернете и в СМИ. "Это грубейшее нарушение закона, и по факту завершенных проверок в ближайшее время будут вынесены санкции", - сообщил далее Аваков.

Инцидент в Херсоне

"Недопустимым примером избирательной активности" глава МВД назвал инцидент в Херсоне 18 января с участием председателя областной организации Социалистической партии, лидер которой Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах. В пресс-клубе газеты "Новый день" произошла драка с применением травматического оружия и слезоточивого газа, представитель партии задержан, указал Аваков. "Мы будем очень жёстко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и в любом населённом пункте в этот особый период для страны", - пообещал он далее.

Президентская избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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