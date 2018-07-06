 Глава МВД Баварии предложил отправить европейских пограничников в Словению | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2018

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Германия

Глава МВД Баварии предложил отправить европейских пограничников в Словению

Йоахим Херман сообщил об увеличении числа мигрантов, прибывающих в ФРГ из Чехии, куда они попадают из Греции или Сербии. Глава Frontex рассказал о новом "балканском маршруте".

Беженцы в Хорватии (фото из архива)

Беженцы в Хорватии (фото из архива)

Глава МВД Баварии Йоахим Херман (Joachim Herrmann) предложил отправить сотрудников европейской пограничной службы Frontex в Словению. "Чтобы ограничить поток беженцев через страны Западных Балкан, Европейский Союз должен обеспечить охрану внешних границ шенгенской зоны между Словенией и Хорватией", - заявил Херман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 8 июля.

Таким образом могут быть остановлены мигранты, которые направляются в Германию - в частности, в Баварию, - со стороны Чехии, считает Херман. "Мы зафиксировали увеличение числа нелегальных въездов через Чешскую республику", - заявил баварский министр, пояснив, что в Чехию мигранты попадают из Греции или Сербии, которые недавно отменили визы для граждан Ирана. Вместе с тем Херман отметил "значительное улучшение" сотрудничества с чешской полицией за последние десять лет. 

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Глава Frontex рассказал о новом маршруте беженцев

В то же время директор Frontex Фабриче Леджери высказал в интервью газете Welt am Sonntag опасения в связи с тем, что все больше беженцев проникает в Европу по новому маршруту - из Греции в Хорватию через Албанию, Черногорию и Боснию-Герцоговину. Затем, перебравшись из Хорватии в Словению, мигранты продолжают свой путь на север - зачастую они направляются через Австрию или Чехию в Германию или страны Северной Европы, продолжил Леджери. По его словам, некоторые беженцы отправляются на запад - например, через Италию и Францию в Великобританию.

Леджери также рассказал, что греческим ведомствам не удается брать отпечатки пальцев у мигрантов на границе с Турцией, где, по его словам, нет предназначенных для этого контрольных пунктов. Таким образом, беженцы могут быть должным образом зарегистрированы только в одном из центров приема, однако зачастую они в них не попадают, отправляясь дальше по "балканскому маршруту".  

Отпечатки пальцев мигрантов необходимы для проведения процедуры их высылки в соответствии с Дублинским соглашением, согласно которому за рассмотрение прошений об убежище отвечает страна первоначальной регистрации. Несколько дней назад входящие в коалиционное правительство ФРГ партии достигли договоренностей по ужесточению миграционной политики, решив, в частности, придерживаться Дублинского соглашения.

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    Автор: Ирина Филатова


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