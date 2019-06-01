 Глава легкоатлетической федерации РФ временно отстранен от должности | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2019

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Россия

Глава легкоатлетической федерации РФ временно отстранен от должности

Двух спортфункционеров из РФ отстранили от должностей из-за антидопингового дела. Решение принял независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit.

Флаги России и Олимпийского комитета

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и исполнительный директор организации Александр Паркин временно отстранены от исполнения своих обязанностей. Такое решение принял в четверг, 21 ноября, Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU). Шляхтин и Паркин обвиняются в "нежелании сотрудничать" при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко.

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Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал свое месторасположение для прохождения допинг контроля. Временное отстранение также наложено на ряд других спортивных чиновников ВФЛА и федерации легкой атлетики Московской области.

Сам Шляхтин заявил, что намерен президиум ВФЛА для обсуждения решения Athletics Integrity Unit. "В настоящий момент юристы изучают обстоятельства дел и предъявленных обвинений. Расследование по этому делу еще продолжается, его детали конфиденциальны", - приводит пресс-служба ВФЛА слова Шляхтина. "Только после детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно дальнейших шагов", - добавил чиновник. Он также сообщил, что все фигуранты дела должны дать объяснения в AIU до 12 декабря.

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  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:54

Как в США продвигается "закон Родченкова"

 

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады.  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Начало Олимпиады, или Болеем возле туалета - "Заповедник"  

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