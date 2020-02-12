 Глава комитета бундестага Рёттген выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС | Новости из Германии о Германии | DW | 18.02.2020

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Германия

Глава комитета бундестага Рёттген выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС

Норберт Рёттген предложил себя в качестве претендента на пост председателя Христианско-демократического союза. Среди вероятных кандидатов также Фридрих Мерц, Армин Лашет и Йенс Шпан.

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген

Председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Рёттген

Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) намерен выставить свою кандидатуру на пост председателя одной из правящих в Германии партий - Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине во вторник, 18 февраля.

Контекст

Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об уходе с поста главы Христианского-демократического союза. Как это повлияет на расклад политических сил в Германии и перспективы правящей партии? (12.02.2020)

Среди четырех возможных кандидатов на пост главы партии ХДС наибольшие шансы на сегодня у Фридриха Мерца, свидетельствует соцопрос Deutschlandtrend. (14.02.2020)

Он - самый молодой, и, пожалуй, самый амбициозный среди претендентов на пост главы правящей в Германии партии ХДС. Кто такой Йенс Шпан, который хочет сменить Ангелу Меркель? (30.10.2018)

Один из кандидатов на пост председателя ХДС - бывший лидер фракции консерваторов в бундестаге, давний оппонент канцлера Фридрих Мерц. (30.10.2018)

О своей готовности занять высший правительственный пост Рёттген ранее во вторник сообщил в письме нынешнему председателю ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая несколько дней назад анонсировала свой уход с поста лидера этой партии.

Основные претенденты на пост лидера ХДС

За пост председателя партии Рёттген поборется с другими вероятными кандидатами, среди которых премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и лидирующий в опросах бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Крамп-Карренбауэр, чью имя и фамилию в стране традиционно сокращают до аббревиатуры АКК, 10 февраля заявила, что не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры и уйдет с поста председателя ХДС, после того как партия организует выборы кандидата на пост канцлера Германии.

 

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