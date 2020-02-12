Глава комитета бундестага Рёттген выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС

Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) намерен выставить свою кандидатуру на пост председателя одной из правящих в Германии партий - Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине во вторник, 18 февраля.

О своей готовности занять высший правительственный пост Рёттген ранее во вторник сообщил в письме нынешнему председателю ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая несколько дней назад анонсировала свой уход с поста лидера этой партии.

Основные претенденты на пост лидера ХДС

За пост председателя партии Рёттген поборется с другими вероятными кандидатами, среди которых премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и лидирующий в опросах бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Крамп-Карренбауэр, чью имя и фамилию в стране традиционно сокращают до аббревиатуры АКК, 10 февраля заявила, что не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры и уйдет с поста председателя ХДС, после того как партия организует выборы кандидата на пост канцлера Германии.

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