Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев арестован на 2 месяца

Петрозаводский городской суд в четверг, 28 июня, принял решение арестовать на 2 месяца российского историка, главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Ранее в тот же день в отношении историка возбудили дело по статье 132 УК РФ (о насильственных действиях сексуального характера).

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал решение суда ожидаемым. По его словам, суд принял позицию обвинения, которое утверждало, что на свободе лидер карельского "Мемориала" может скрыться от правосудия. Накануне историк был задержан и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске.

Ранее ему вменяли в вину развратные действия по отношению к приемной дочери Наталье и изготовление детской порнографии. В начале апреля лидер карельского "Мемориала" был оправдан по этим двум статьям, но осужден за хранение оружия. В июне Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор первой инстанции и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение.

В "Мемориале" Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору.

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