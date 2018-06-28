 Глава карельского ″Мемориала″ Юрий Дмитриев арестован на 2 месяца | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2018

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Россия

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев арестован на 2 месяца

Юрий Дмитриев арестован до 28 августа. Ранее в его отношении возбудили новое уголовное дело. Адвокат назвал решение суда ожидаемым.

Российский историк Юрий Дмитриев

Российский историк Юрий Дмитриев

Петрозаводский городской суд в четверг, 28 июня, принял решение арестовать на 2 месяца российского историка, главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Ранее в тот же день в отношении историка возбудили дело по статье 132 УК РФ (о насильственных действиях сексуального характера).

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал решение суда ожидаемым. По его словам, суд принял позицию обвинения, которое утверждало, что на свободе лидер карельского "Мемориала" может скрыться от правосудия. Накануне историк был задержан и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске.

Контекст

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Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Правозащитники связывают дело против историка с его деятельностью по теме жертв политических репрессий. (16.12.2016)

Ранее ему вменяли в вину развратные действия по отношению к приемной дочери Наталье и изготовление детской порнографии. В начале апреля лидер карельского "Мемориала" был оправдан по этим двум статьям, но осужден за хранение оружия. В июне Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор первой инстанции и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение.

В "Мемориале" Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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