Глава Екатеринбурга сообщил протестующим о приостановке строительства храма

На четвертый день протестов в Екатеринбурге глава города Александр Высокинский заявил о приостановке строительных работ по возведению храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы. В четверг, 16 мая, он вышел к участникам акции протестов и сообщил, что строительные работы не будут вестись до окончания опроса населения, провести который ранее в тот же день предложил президент РФ Владимир Путин.

Градоначальник также указал, что форма опроса была избрана в связи с большей оперативностью его проведения в сравнении с референдумом. Опрос будет начат уже 17 мая. Протестующие встретили Высокинского криками "В отставку", "Референдум", "Нам забор не нужен", "Где вы были раньше". Тот предложил пяти активистам встретиться вне сквера и еще 30 участникам протеста - прийти 18 мая в мэрию.

Протесты в центре Екатеринбурга

Акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге не прекращаются с 13 мая. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции, задержаны несколько десятков человек. 16 мая, комментируя данные события, Путин предложил провести опрос населения и найти компромисс.

Решение о строительстве церкви на месте сквера у Театра драмы было принято участниками заседания архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказались против данного решения. Инициативная группа подала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

По результатам опроса екатеринбургского фонда "Социум", 55 процентов горожан выступают против строительства храма в сквере возле театра Драмы, 27 процентов его поддерживают.

Храм - только часть новой застройки в центре города

Между тем "Новая газета" обратила внимание на то, что храм святой Екатерины является лишь частью плана обустройства целого квартала в центре Екатеринбурга, границы которого образуют улицы Бориса Ельцина и Боевых Дружин, набережная Рабочей Молодежи и Октябрьская площадь. Проект уже утвержден мэрией, пишет издание, указывая на опубликованные на официальном портале Екатеринбурга документы.

Согласно этим данным, через дорогу от храма планируется построить 30-этажный многофункциональный жилой комплекс River Youse общей площадью 21 000 кв. м с фитнесс-центром, коммерческими помещениями и автостоянкой на 220 мест. 32 парковочных места предусмотрены для прихожан храма, указывает газета.

Заказчиком строительства является АО "Екатеринбургский мукомольный завод", входящий в структуру "УГМК-Холдинга", контролируемого Андреем Козицыным, который является одним из главных спонсоров строительства храма.

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