Глава Еврокомиссии считает соглашение по мигрантам отвечающим законам ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что соглашение по вопросам урегулирования вторичной миграции на немецко-австрийской границе, достигнутое между руководством Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), вероятно, не противоречит законодательству Евросоюза. Об этом он заявил во вторник, 3 июля, в Страсбурге. При этом политик уточнил, что еще не знает всех деталей заключенного соглашения и просит юридическую службу ЕС подробно изучить его.

Между тем федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с Юнкером отметил, что пока речь идет лишь о соглашении между двумя партиями и призвал немецкое правительство прояснить свою позицию. При этом он заявил: "Если Германия принимает меры на национальном уровне, то это естественно ведет к тому, что мы в Австрии и, вероятно, в других странах должны на это реагировать".

После интенсивных переговоров поздним вечером в понедельник, 2 июля, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достигли согласия в миграционном вопросе. Как было объявлено, мигранты, зарегистрированные в других государствах Евросоюза, могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство-член Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ. Оппозиция в бундестаге критикует достигнутое соглашение.

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