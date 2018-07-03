 Глава Еврокомиссии считает соглашение по мигрантам отвечающим законам ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 03.07.2018

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Европа

Глава Еврокомиссии считает соглашение по мигрантам отвечающим законам ЕС

Жан-Клод Юнкер признал, что не знает всех деталей заключенного соглашения и просит юридическую службу ЕС изучить его. Австрия, возможно, будет вынуждена реагировать на действия ФРГ.

Жан-Клод Юнкер

Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что соглашение по вопросам урегулирования вторичной миграции на немецко-австрийской границе, достигнутое между руководством Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), вероятно, не противоречит законодательству Евросоюза. Об этом он заявил во вторник, 3 июля, в Страсбурге. При этом политик уточнил, что еще не знает всех деталей заключенного соглашения и просит юридическую службу ЕС подробно изучить его.

Контекст

Блок ХДС/ХСС - одна из двух так называемых народных партий ФРГ. Гельмут Коль побил рекорд пребывания на посту канцлера. С 2005 года ХДС/ХСС формирует правительство в коалиции с другими партиями. (13.07.2009)

"Зеленые" и левые считают договоренность ХДС и ХСС негуманной в отношении мигрантов. Для правых популистов из АдГ соглашение недостаточно жесткое. (03.07.2018)

Между тем федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с Юнкером отметил, что пока речь идет лишь о соглашении между двумя партиями и призвал немецкое правительство прояснить свою позицию. При этом он заявил: "Если Германия принимает меры на национальном уровне, то это естественно ведет к тому, что мы в Австрии и, вероятно, в других странах должны на это реагировать".

После интенсивных переговоров поздним вечером в понедельник, 2 июля, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достигли согласия в миграционном вопросе.  Как было объявлено, мигранты, зарегистрированные в других государствах Евросоюза, могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство-член Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ. Оппозиция в бундестаге критикует достигнутое соглашение.

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    Автор: Ирина Филатова


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