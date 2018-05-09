 Глава дипломатии ЕС отправился в Иран обсуждать ядерную сделку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2020

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Мир

Глава дипломатии ЕС отправился в Иран обсуждать ядерную сделку

Главная цель двухдневного визита Жозепа Борреля, который начинается 3 февраля, - добиться деэскалации кризиса в отношениях с Ираном по его ядерной программе.

Жозем Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Жозем Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, как подтвердили в воскресенье, 2 февраля, в Тегеране и Брюсселе, едет в Иран обсуждать ядерную сделку. Офис Борреля сообщил, что он должен встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавад Зарифом и другими официальными лицами.

Контекст

Миссия Борреля направлена на "деэскалацию напряженности и поиск возможностей для политических решений текущего кризиса", говорится в заявлении офиса европейского дипломата. Соглашение о сокращении ядерного арсенала Ирана, подписанное Тегераном и шестью государствами в 2015 году нарушается, начиная с 2018 года, после того, как США объявили о выходе из договора и возобновлении санкций в отношении Ирана.

Тегеран в свою очередь так же постепенно начал отходить от своих обязательств по соглашению и объявил, что превышает лимиты по запасам обогащенного урана и по количеству центрифуг. Стремясь вернуть Тегеран к полной реализации сделки, Париж, Лондон и Берлин 14 января запустили механизм подачи и рассмотрения жалоб, который может привести к возобновлению всех санкций ООН. 

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    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было.  

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