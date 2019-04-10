 Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2019

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Мир

Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом

Майк Помпео отметил, что Израиль захватил Голаны, защищаясь от нападения Сирии, а Россия аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было.

Майк Помпео

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о различиях аннексии Голанских высот Израилем и полуострова Крым Россией. "Не может быть более разных ситуаций, чем эти", - заявил Помпео, выступая на слушаниях в Сенате США во вторник, 9 апреля.

Голаны оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению". "Он оборонялся, его существование было под угрозой", - подчеркнул глава Госдепартамента. По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

Контекст

Голанские высоты, занятые Израилем в 1967 году, в 1981 были им аннексированы. По международном праву они принадлежат Сирии. Президент Трамп заявил, что хочет это изменить. Райнер Золлих считает это ошибкой. (23.03.2019)

Оставить себе Крым и заставить Кремль помириться с Западом - к таким взаимоисключающим целям стремятся россияне. Так интерпретирует последний опрос "Левада-Центра" Иван Преображенский. (02.04.2019)

Дебаты в Европарламенте, посвященные пятилетию аннексии Россией Крыма, свелись к дискуссиям на тему: как защитить страны ЕС от "крымского сценария" и почему нельзя сравнивать ситуацию с Косово. (27.03.2019)

"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", - пояснил Майк Помпео.

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Решение американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия, Иран, Россия и другие страны. Действия Вашингтона  не нашли поддержки и на экстренном заседании Совбеза ООН по этой теме.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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