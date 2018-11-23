Глава Генштаба Великобритании считает Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды"

РФ продемонстрировала, что готова применять военную силу и использует уязвимые и слабые места Запада, заявил, британский генерал Карлтон-Смит. РФ также развивает боевые возможности в нетрадиционных сферах.
После разгрома "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды" на Ближнем Востоке, эти террористические группировки перестали быть главной угрозой безопасности Лондона и его союзников, считает новый глава Генштаба британской армии Марк Карлтон-Смит. Сегодня "намного большую угрозу" для национальной безопасности Великобритании "бесспорно" представляет Россия, нежели ИГ и "Аль-Каида", заявил он в интервью британской газете The Telegraph, опубликованном вечером в пятницу, 23 ноября.
РФ использует любые слабые места
"Россия продемонстрировала, что готова применять военную силу для обеспечения безопасности и расширения своих национальных интересов. Россияне пытаются использовать уязвимые и слабые места, где бы они их ни обнаруживали", - указал британский генерал.
Помимо создания обычной военной угрозы, Москва непрестанно осуществляет попытки подорвать Запад, развивая боевые возможности в нетрадиционных сферах: в киберпространстве, в космосе и под водой, подчеркнул он.
Крайне важен ответ Запада
По словам генерала, Великобритания и ее союзники не могут быть спокойными ввиду исходящей от РФ угрозы и оставлять ее без ответа, в особенности после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Применительно к обычным видам вооружений главным ответом Запада России является дальнейшее укрепление потенциала и согласованности действий НАТО, заявил Карлтон-Смит в своем первом интервью после назначения на должность главы Генштаба в июне 2018 года. При этом он высказался против идеи создания единой армии Евросоюза, подчеркнув, что не поддержит любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.
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