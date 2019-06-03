Глава ВИЧ-центра не согласился с Минздравом РФ по ситуации с вирусом

За три года в России зафиксировано 300 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, 80 тысяч инфицированных умерли - такие данные на круглом столе в Госдуме в пятницу, 21 февраля, привел руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Вадим Покровский. Он считает, что эти цифры противоречат заявлениям Минздрава о стабилизации ситуации с заражением ВИЧ в России.

Академик Покровский рассказал, что в год в России выделяется 29 млрд рублей, что "вроде много", однако, по его словам, закупаются устаревшие препараты, которые дают много побочных эффектов. Вадим Покровский также обратил внимание на то, что на профилактику ВИЧ выделяется 180 млн рублей в год на всю страну.

Общее число россиян с ВИЧ-диагнозом - 1,068 млн

Минздрав заявляет, что контролирует ситуацию с ВИЧ. Помощник министра Ляля Габбасова на думском круглом столе сообщила, что наблюдается снижение темпов заражения: в 2019 году зафиксировано 80,1 тысяч случаев по сравнению с 85,9 тысячами в 2018 году. В прошлом году умерли 33,6 тысяч инфицированных. По данным Минздрава, сохраняется тенденция заражения ВИЧ у россиян 30-49 лет и растет число детей и подростков, инфицированных ВИЧ, на наблюдении состоит 11 тысяч детей.

Госдума намерена принять законодательный запрет на пропаганду отказа от диагностирования и лечения ВИЧ, так называемого ВИЧ-диссидентства. Кроме того планируется запретить обмен информацией о заболевании гражданина с ВИЧ между различными ведомствами без письменного разрешения человека.

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире 2,5 миллиона новых случаев заражения за год В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Расхождение в цифрах В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Тысячекратный рост То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах. Автор: Ирина Филатова

