Глава ВИЧ-центра не согласился с Минздравом РФ по ситуации с вирусом

300 тысяч диагностированных случаев заражения и 80 тысяч умерших за три года и всего 180 миллионов рублей на профилактику - такие цифры озвучены в Госдуме.
За три года в России зафиксировано 300 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, 80 тысяч инфицированных умерли - такие данные на круглом столе в Госдуме в пятницу, 21 февраля, привел руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Вадим Покровский. Он считает, что эти цифры противоречат заявлениям Минздрава о стабилизации ситуации с заражением ВИЧ в России.
Академик Покровский рассказал, что в год в России выделяется 29 млрд рублей, что "вроде много", однако, по его словам, закупаются устаревшие препараты, которые дают много побочных эффектов. Вадим Покровский также обратил внимание на то, что на профилактику ВИЧ выделяется 180 млн рублей в год на всю страну.
Общее число россиян с ВИЧ-диагнозом - 1,068 млн
Минздрав заявляет, что контролирует ситуацию с ВИЧ. Помощник министра Ляля Габбасова на думском круглом столе сообщила, что наблюдается снижение темпов заражения: в 2019 году зафиксировано 80,1 тысяч случаев по сравнению с 85,9 тысячами в 2018 году. В прошлом году умерли 33,6 тысяч инфицированных. По данным Минздрава, сохраняется тенденция заражения ВИЧ у россиян 30-49 лет и растет число детей и подростков, инфицированных ВИЧ, на наблюдении состоит 11 тысяч детей.
Госдума намерена принять законодательный запрет на пропаганду отказа от диагностирования и лечения ВИЧ, так называемого ВИЧ-диссидентства. Кроме того планируется запретить обмен информацией о заболевании гражданина с ВИЧ между различными ведомствами без письменного разрешения человека.
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