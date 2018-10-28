Глава бундестага поддержал решение Меркель уйти с поста председателя ХДС

Решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) отказаться от должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) принято "в правильное время". Об этом заявил председатель германского бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) в программе Conflict Zone медиакомпании Deutsche Welle в понедельник, 29 октября. Он назвал Меркель "наиболее успешной главой правительства" в Европе за более чем десятилетний срок.

Снижение популярности канцлера является "приметой времени", полагает Шойбле. "Верховенство закона, парламентаризм находятся под давлением", а демократия переживает "тектонические изменения", добавил он. Однако Меркель обладает "конституционно сильной позицией", считает глава бундестага.

Меркель останется канцлером до 2021 года

Немногим ранее Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что откажется от должности председателя ХДС, которую занимает уже 18 лет. При этом она останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики Меркель не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

Решение канцлера вызвано продолжающимся снижением популярности христианских демократов в социологических опросах и плохими результатами, полученными ХДС на земельных выборах в Гессене в минувшее воскресенье. Христианские демократы набрали там 27 процентов голосов, что на 11 процентных пунктов меньше показателя предыдущих выборов в ландтаг этой федеральной земли.

В свою очередь правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) впервые преодолели пятипроцентный барьер, набрав около 13 процентов голосов. Несмотря на такой результат, большинство немцев не поддерживают АдГ, подчеркнул Шойбле. По его словам, Германия "никогда не заболеет национализмом повторно".

В то же время партия Меркель осталась крупнейшей политической силой в Гессене и, благодаря успешному выступлению "зеленых", сможет сохранить правящую там "черно-зеленую" коалицию. Однако теперь данная коалиция будет иметь в ландтаге перевес всего в один голос.

Борьба за пост председателя ХДС

По информации собеседников агентства dpa, о своем желании выставить кандидатуру на освобождающийся пост председателя ХДС уже заявили генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По мнению Шойбле, борьба за переход власти не станет "кровопролитной".

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