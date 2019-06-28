Глава бундестага выступает за активное участие бундесвера в международных миссиях

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) выступил за более активное участие Германии в международных военных миссиях. Германия "не может делать вид, что ее это не касается" и "во всем полагаться на американцев и французов", заявил Шойбле в пятницу, 31 января, в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe и французской газете Ouest-France. По его словам, если Европа намерена играть более весомую роль в мире, то Германия должна внести свой вклад.

По мнению Шойбле, уроки мировых войн не являются аргументом в пользу отказа от ответственности за происходящее в мире. При этом политик имел ввиду послевоенную внешнеполитическую доктрину ФРГ, нацеленную на отказ от использования армии за пределами страны. Впервые в послевоенной истории бундесвер участвовал в международной миссии в 1999 году в Косово. Сделав это заявление, Шойбле поддержал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая ранее призвала выработать новую стратегию внешней политики и политики в области безопасности.

Международные операции бундесвера не популярны у немцев, опросы общественного мнения показывают это из года в год. По словам Шойбле, нужно серьезно относиться как к мнению избирателей, так и к критике партнеров по НАТО. "Если Франция призывает нас увеличить свой вклад в обеспечение безопасности в Мали, то наши ответы не вызывают восхищения в Париже", - сказал он.

Неудовлетворительное состояние бундесвера

В то же время уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) считает, что немецкая армия не укомплектована и не оснащена для участия в крупном военном конфликте. Бундесвер испытывает серьезные трудности с оснащением, пополнением квалифицированными кадрами, страдает от чрезмерной бюрократизации, говорится в ежегодном докладе о состоянии вооруженных сил ФРГ, который Бартельс представил 28 января.

По его данным, в армии не заняты около 21 тысячи офицерских должностей. Число новых солдат обоего пола упало до самого низкого показателя за всю историю бундесвера. Что касается материального оснащения армии, то, по словам Бартельса, Минобороны ФРГ само признало, что за год не удалось существенно улучшить боеспособность основных систем оружия. Годом ранее сообщалось о низкой боеготовности танков, кораблей и самолетов.

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