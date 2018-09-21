Глава Баварии не верит в проведение Октоберфеста в этом году

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что с трудом может представить себе проведение традиционного баварского праздника пива Октоберфест в 2020 году. "Я настроен очень, очень скептично и, исходя из сегодняшней перспективы, могу с трудом себе представить, что проведение такого массового мероприятия станет возможным", - заявил он в среду, 15 апреля, в эфире радиокомпании Byerischer Rundfunk.

Зёдер подчеркнул, что окончательное решение по Октоберфесту еще не принято - консультации по этому вопросу с бургомистром Мюнхена Дитером Райтером (Dieter Reiter) будут проведены в течение двух недель. "Будет жаль, но с сегодняшней точки зрения (проведение Октоберфеста - Ред.) маловероятно", - отметил он.

Зёдер поддержал постепенное открытие школ, которое в Германии намечено на 4 мая, и заявил, что ни один школьник в стране не должен "остаться на второй год, потому что коронавирус сократил учебное время". Он также заверил, что баварские абитуриенты получат "нормальные", а не "чрезвычайные" выпускные экзамены.

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