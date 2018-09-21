Глава Баварии не верит в проведение Октоберфеста в этом году

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что с трудом может представить себе проведение традиционного баварского праздника пива Октоберфест в 2020 году. "Я настроен очень, очень скептично и, исходя из сегодняшней перспективы, могу с трудом себе представить, что проведение такого массового мероприятия станет возможным", - заявил он в среду, 15 апреля, в эфире радиокомпании Byerischer Rundfunk.
Зёдер подчеркнул, что окончательное решение по Октоберфесту еще не принято - консультации по этому вопросу с бургомистром Мюнхена Дитером Райтером (Dieter Reiter) будут проведены в течение двух недель. "Будет жаль, но с сегодняшней точки зрения (проведение Октоберфеста - Ред.) маловероятно", - отметил он.
Зёдер поддержал постепенное открытие школ, которое в Германии намечено на 4 мая, и заявил, что ни один школьник в стране не должен "остаться на второй год, потому что коронавирус сократил учебное время". Он также заверил, что баварские абитуриенты получат "нормальные", а не "чрезвычайные" выпускные экзамены.
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Дресс-код для Октоберфеста
Традиция в ногу с модой
Для женщин - блузка, приталенное платье с корсетом, широкой юбкой и фартуком (дирндль), для мужчин - кожаные штаны (ледерхозе), - без них знаменитый Октоберфест в Мюнхене просто немыслим. Но традиционный баварский костюм не отстает от моды.
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Дресс-код для Октоберфеста
Классический вариант
Двухцветная клетка виши мелькает на страницах модных журналов последних лет. Но в случае баварского костюма это не дань моде, а классика. Такой принт в стиле кантри можно увидеть не только на дирндлях, но и на мужских рубашках.
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Дресс-код для Октоберфеста
Немного нежности
Для тех, кто предпочитает придерживаться традиции, красный, яркие розовый, синий или зеленый цвета - безошибочное решение. Самое свежее веяние, однако, - пастельные тона. В тренде нежно-розовый, нежно-голубой, ментоловый, фисташковый, медный, а также цвета нюд и тауп, что демонстрируют модели штутгартского бренда Kinga Mathe.
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Дресс-код для Октоберфеста
Геометрия и ботаника
Баварскую клетку разбавляет горошек и продольная полоска, в последнее время часто демонстрирующаяся на подиумных показах в Берлине или Милане. Но особую актуальность приобрел цветочный орнамент, придающий наряду романтичности и вызывающий ностальгию по прошлому. На фото: дирндли бренда CocoVero.
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Дресс-код для Октоберфеста
Флоральный стиль
Цветы вдохновили и дизайнеров бренда MarJo. Этот принт придает наряду романтичности и кокетливости, вызывая при этом ностальгию по прошлому.
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Дресс-код для Октоберфеста
Скромность украшает
В некоторых коллекциях обращение к прошлому воплощено и в сдержанности кроя. Юбка должна быть миди. Глубокое декольте уступает место воротнику-стойке или небольшому V-образному вырезу. Особую строгость наряду придает блузка или сам дирндль, застегнутые на все пуговицы.
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Дресс-код для Октоберфеста
Эксперименты с материалом
По традиции дирндль шьют из хлопка. Но в последние годы дизайнеры экспериментируют с тканями различной структуры. На Октоберфесте-2017, в частности, можно было увидеть шелк, сатин, тафту, жаккард и гипюр. Бренд Kinga Mathe, например, использует кружево не только для блузки, но и для дирндля а-ля "маленькое черное".
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Дресс-код для Октоберфеста
Винтажный шик
Если фартук, - то из шелка, бархата или другого материала с благородным матовым блеском. Если пуговицы, - то из металла. В тренде - минимум декоративных деталей. Впрочем, без некоторых не обойтись...
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Дресс-код для Октоберфеста
Язык банта
Бант остается важной деталью, которая помогает завязать не только фартук на талии, но и знакомства на Октоберфесте. По тому, где он закреплен, можно узнать, открыты ли вы для флирта.
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Дресс-код для Октоберфеста
Язык банта
Если бант справа - у интересующегося шансов нет, слева - вы в активном поиске. Бант сзади завязывают только вдовы, а спереди по центру - девственницы.
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Дресс-код для Октоберфеста
Изящный рекорд
Говоря о тренде на лаконичность, нельзя не упомянуть дирндль, созданный мюнхенской мануфактурой Kinga Mathe. В прошлом сезоне его уже назвали самым дорогим в мире. Стоимость модели "Грейс", в честь иконы стиля Грейс Келли, принцессы Монако, - 27500 евро. Ценность дирндлю придает ручная работа, тончайший шелк и пуговицы из золота и натурального камня, одна из которых обрамлена бриллиантами.
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Дресс-код для Октоберфеста
От кутюр для Октоберфеста
Но есть и веяние, противоположное минимализму. Звездный немецкий дизайнер Лола Пальтингер известна необычной интерпретацией традиционного костюма, которая раскрывает двери в мир фантазии.
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Дресс-код для Октоберфеста
В мире фантазии
Ее модели дирндлей усыпаны яркой вышивкой, декоративной стежкой, цветами из ткани и бусинами. В них на Октоберфесте появляются, главным образом, немецкие знаменитости.
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Дресс-код для Октоберфеста
Дирндль для звезд
Надела бы такой наряд герцигиня Кембриджская Кейт? По крайней мере, дизайнер мечтает создать наряд и для нее. Пока же в дирндлях Лолы Пальтингер на публике появлялись Кэти Перри, Сальма Хайек и Пэрис Хилтон.
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Дресс-код для Октоберфеста
Ледерхозе для хипстеров
Впрочем, на Октоберфест можно нарядится и совершенно иначе. Уличный стиль оказал влияние и на дизайнеров традиционной баварской одежды. Так, бренд Krüger предлагает модницам короткие шорты, имитирующие мужские ледерхозе. Есть как вариант из кожи, так и из модного денима. Футболки и худи с символикой Октоберфеста на Терезином лугу также встречаются все чаще.
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Дресс-код для Октоберфеста
Кроссовки-вездеходы
Важный атрибут уличного стиля - кроссовки. Теперь их смело можно надеть с дирндлем или ледерхозе. Специально к празднику Adidas создал модель München MIG. Обувь, как уверяет производитель, отталкивает не только грязь и воду, но и пиво. Вышивка на заднике имитирует орнамент на ледерхозе. А немецкое "Prost" - подсказка для тех, кто поднимает бокал.
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Дресс-код для Октоберфеста
На все случаи
В 2018 году самый большой в мире пивной праздник Октоберфест продлится до 7 октября. Но это не значит, что после него дирндль и ледерхозе будут забыты на целый год. Баварцы с удовольствием носят их и в повседневной жизни.
Автор: Татьяна Вайнман