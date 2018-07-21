 Глава аналитического центра ″Роскосмоса″ подал в отставку после обысков | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2018

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Россия

Глава аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку после обысков

Дмитрия Пайсона уведомили об увольнении за несколько дней до обысков в ОРКК и ЦНИИМаш. Обыски прошли по делу о передаче секретной информации западным спецслужбам.

Вид на Москву

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон подал в отставку. Об этом в субботу, 21 июля, сообщил РИА "Новости" руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

Пайсон, по его словам, сейчас в отпуске, но уже подписал заявление об увольнении. Сам Пайсон от комментариев отказался. Газета "Коммерсант" 20 июля сообщала, что его уведомили о скором увольнении из-за расформирования ОРКК за несколько дней до обысков.

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Обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве, а также в ОРКК прошли по делу о госизмене 20 июля. По данным газеты, ФСБ проверяет сведения о причастности должностных лиц к намеренной передаче секретных сведений о российских разработках гиперзвукового оружия западным спецслужбам.

Следователи пока не предъявили обвинений Пайсону, Россию он не покидал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным агентства, Пайсон не имел допуска к секретным сведениям по гиперзвуковым разработкам и не участвовал в совещаниях по ним.

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    Автор: Сергей Елкин


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