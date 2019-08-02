 Глава администрации президента Украины написал заявление об отставке | Новости из Германии об Украине | DW | 02.08.2019

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Украина

Глава администрации президента Украины написал заявление об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды заранее подготовили заявления об уходе с должностей, так как "не держатся за власть".

Андрей Богдан (фото из архива)

Андрей Богдан (фото из архива)

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке. Эту информацию Зеленский подтвердил в беседе с журналистами в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковск, сообщает пресс-служба президента в пятницу, 2 августа. Вместе с тем Зеленский уточнил, что не подписывал заявление Богдана.

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"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - с самого начала договорились, что напишем заявления на увольнение, - пояснил он. - Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку".

Президент выразил готовность "при необходимости показать обществу" заявления об уходе с должности, написанные всеми членами его команды. Между тем Богдан на своей странице в Facebook подтвердил слова Зеленского, написав: "Мы все написали заявления об увольнении. За кресло не держимся!!!"

Андрей Богдан был адвокатом Игоря Коломойского

Накануне СМИ сообщили, что Богдан подал президенту страны заявление об уходе с поста по собственному желанию. Некоторые издания опубликовали предполагаемую фотографию документа.

Уроженец Львова Богдан был назначен главой администрации президента Украины в мае 2019 года. Он переехал в Киев в 2001 году и с тех пор чередовал адвокатскую практику с работой в судах и госорганах. Как юрист он представлял интересы, в частности, правительства Юлии Тимошенко, олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

После победы Виктора Януковича на президентских выборах Богдан получил должность в правительстве Николая Азарова - сначала замначальника Кабинета министров, а затем уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики. После бегства Януковича Богдана уволили, а осенью 2014 года должность уполномоченного подпала под действие закона об очищении власти. Богдан считает, что работа в должности главы АП не является государственной службой, а потому закон о люстрации на нее не распространяется.

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    Автор: Ута Штайнвер


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