 Глава агентства ООН по помощи палестинским беженцам ушел в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.11.2019

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Мир

Глава агентства ООН по помощи палестинским беженцам ушел в отставку

Расследование в БАПОР выявило проблемы в области управления, связанные с генеральным комиссаром Пьером Крэенбюлем. Но его причастность к возможному мошенничеству или присвоению денег не подтверждена.

Пьер Крэенбюль в штаб-квартире ООН в Женеве

Пьер Крэенбюль в штаб-квартире ООН в Женеве

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), швейцарец Пьер Крэенбюль покинул свой пост. Он направил письмо с "личным решением" в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявил представитель агентства в среду, 6 ноября.

Отставка произошла в свете внутреннего расследования БАПОР, проводимого с целью проверить выполнение "высочайших стандартов профессионализма, прозрачности и эффективности". Первые результаты не подтвердили причастность Крэенбюля к возможному мошенничеству или присвоению денег, предназначенных для выполнения задач агентства. Однако расследование, продолжающееся уже несколько месяцев, выявило "ряд проблем в области управления, имеющих отношение" к генеральному комиссару, говорится в сообщении на сайте БАПОР.

Ранее Крэенбюль временно снял с себя полномочия. С 1 августа обязанности генерального комиссара исполняет его заместитель Кристиан Сондерс. Сам швейцарец в интервью медиакомпании RTS расценил отрицательные отзывы о деятельности БАПОР как нападки политического, финансового и личного характера. Он особо выделил критику в свой адрес от дипломатов США в Совете Безопасности ООН.

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Израиль призывает обнародовать результаты внутреннего расследования БАПОР. Действия агентства "показывают, что организация является частью проблемы, а не решения", заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, призвав к реформе БАПОР.

Агентство ООН, основанное в 1949 году, занимается помощью палестинским беженцам в Ливане, Сирии, а также палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В частности, оно обеспечивает выплату зарплат палестинским врачам и медработникам.

США прекратили выплаты агентству ООН

БАПОР испытывает значительные финансовые трудности после того, как США в сентябре 2018 года отказались от выплаты взносов агентству. По мнению Вашингтона, репутация БАПОР, занимающегося поддержкой палестинских беженцев в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа "непоправимо испорчена". Агентство в 2018 году получило от Соединенных Штатов 60 млн долларов, а годом ранее - 360 млн. Германия в 2018 году выплатила БАПОР 177 млн евро.

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    Автор: Григорий Аросев


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