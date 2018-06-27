Гитлер между Вагнером и Чайковским

Адольф Гитлер выбрал Нюрнберг в 1933 году в качестве места проведения партийных съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Известный своими традициями со времен Средневековья город должен был стать эффектной кулисой для ежегодного массового спектакля и играть в нем роль ведущего центра немецкой экономики, искусства и культуры. Особая значимость в партийных инсценировках Гитлера и его министра пропаганды Йозефа Геббельса, который в "третьем рейхе" курировал цензуру, кинематограф, музыку, театр и прочие искусства, придавалась опере.

Выставка "Hitler.Macht.Oper" исследует использование нацистами оперы в качестве инструмента пропаганды. Экспозиция, подготовленная Документальным центром на территории проведения съездов НСДАП (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände), представляет более 350 экспонатов, среди которых оригинальные аудиозаписи и кадры архивной хроники, научные тексты, коллажи, свидетельства очевидцев и сценические реконструкции. За последние 30 лет выставка является крупнейшей в своем роде современной экспозицией, посвященной роли музыкального театра во времена национал-социализма.

Нюрнбергские мейстерзингеры

Опера "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера (Richard Wagner), музыкальная одиссея продолжительностью четыре с половиной часа, стала любимицей национал-социалистов. Премьера состоялась в марте 1933 года в Берлинской государственной опере по случаю основания "третьего рейха". В трактовке нацистов мейстерзингер Ганс Сакс (Hans Sachs) олицетворял гениального творца и патриота, который служит своему народу и своей расе. Музыка из этой оперы звучит в пропагандистском фильме Лени Рифеншталь (Leni Riefenstahl) "Триумф воли" (Triumph des Willens) 1935 года, который был снят на многотысячном партийном съезде нацистов в 1934 года в Нюрнберге.

После выхода фильма в прокат монументальная постановка "Нюрнбергские мейстерзингеры" открывала очередной партийный съезд в Нюрнбергском оперном театре. Исполнителей отбирал лично Гитлер. Ставил спектакль нацистский режиссер, костюмер, дизайнер и архитектор Бенно фон Арент (Benno von Arent). Зрелище стало эталоном для всех последующих постановок в музыкальном театре "третьего рейха".

IX cъезд НСДАП ("Съезд труда") в Нюрнберге, 1937 год

Как указывается на выставке "Гитлер. Власть. Опера", сам Гитлер отдавал распоряжение о реконструкции Нюрнбергской оперы в 1934 году, что закрепило ее символическое значение. Архитектору Паулю Шульце-Наумбургу (Paul Schultze-Naumburg) было поручено очистить модернистское здание от его авангардной архитектуры и создать в нем сдержанный и брутальный интерьер, отражающий функцию театра как обрамление для искусства и для политики.

Ежегодные партийные съезды проводились каждый раз под новым девизом: в 1933 году проходил "Съезд победы", в 1936 году - "Съезд чести". Съезды проводились по строжайшему регламенту с использованием типичных театральных средств, включая освещение с помощью мощных софитов, музыку и декорации. Композитору Фридриху Юнгу (Friedrich Jung) было поручено создать монументальную пьесу для партийного съезда в 1939 году. Однако вскоре заказ был отменен - поначалу без объяснения причин. Несколько дней спустя с вторжения в Польшу началась Вторая мировая война.

Антисемит Вагнер и нацистская опера

Гитлер был большим поклонником Рихарда Вагнера, который был известен своим антисемитизмом. Вопрос о том, допустимо ли исполнять с чистой совестью произведения Вагнера, остается без ответа и сегодня. Вагнер не был нацистом, но свой антисемитизм не только не скрывал, но и активно пропагандировал, в частности, в опубликованных им в 1850 году тезисах "Иудаизм в музыке".

"Нюрнбергские мейстерзингеры" на фестивале в Байройте, 2017 год

Гитлер был большим поклонником оперы и, будучи в Вене, ходил на спектакли почти каждый день. В автобиографическом памфлете "Mein Kampf" он описывает свое первое знакомство с оперой "Лоэнгрин" в возрасте 13 лет как переломный момент жизни. Для своего окружения в руководстве НСДАП диктатор любил ставить пластинку с записью оперы Вагнера "Риенци", в которой итальянский националист восстает против коррумпированной элиты Рима. Как и в случае "Мейстерзингеров" речь идет о великом спасителе народа.

Дегенеративная музыка

В 1938 году в Дюссельдорфе национал-социалисты организовали пропагандистский фестиваль националистической музыки Reichsmusiktage, на котором выступали находившиеся под патронажем Гитлера молодежный хор и Берлинский филармонический оркестр. Одновременно была развернута выставка "Дегенеративная музыка", организованная по подобию состоявшейся за полгода до того пресловутой выставки "Дегенеративное искусство". Выставка клеймила "чуждую немецкой культуре" музыку еврейских композиторов, таких как Арнольд Шенберг (Arnold Schoenberg) и Курт Вайль (Kurt Weill), и афро-американский джаз. Роль представителя немецкой культуры за пределами "третьего рейха" отводилась операм Вагнера.

В уединении, однако, самопровозглашенный лидер немецкого народа любил слушать опальную музыку: в собрании его грампластинок, обнаруженной в 2007 году, были записи произведений Петра Ильича Чайковского, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, на жаргоне нацистов, "недочеловеков". На одной из пластинок музыка Чайковского звучит в чарующем исполнении скрипача-виртуоза Бронислава Губермана, польского еврея.

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