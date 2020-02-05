 ′′Гитлер в аду′′ - карикатурный монстр в кровавых тонах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.02.2020

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Культура и стиль жизни

''Гитлер в аду'' - карикатурный монстр в кровавых тонах

75 лет картина Жоржа Гроса, изображающая ''фашистского монстра'', находилась в частном владении. Теперь она доступна широкой публике в Берлине.

Жорж Грос, Cain or Hitler in Hell, 1944 год

Картина Жоржа Гроса "Каин или Гитлер в аду", 1944 год

Немецкий живописец и график Жорж Грос (или Георг Грос / George Grosz) жил в Берлине 20-х годов прошлого века. Он был дадаистом и нонконформистом, неподкупным критиком истеблишмента и нуворишей, непримиримым врагом милитаризма и национализма. Его рисунки эпохи Веймарской республики, публиковавшиеся в газетах, воспринимались как злободневные политические карикатуры. Ему посчастливилось эмигрировать из Германии еще до того, как Гитлер (Adolf Hitler) захватил власть в 1933 году…

В 1944 году, когда Жорж Грос жил уже в США, он написал в своей едкой манере картину, на которой в аллегорической форме изображен Гитлер, сидящий на берегу мертвой реки над горой из скелетов. Справа от него лежит мертвый Авель. Картина исполнена в мрачных кровавых тонах. Сам Грос описывал картину как изображение "Гитлера в виде фашистского монстра или апокалиптического зверя, поглощенного собственными мыслями".

Картина "Cain or Hitler in Hell" ("Каин или Гитлер в аду") находилась 75 лет в собственности семьи Грос. В 2019 году ее приобрел для своей коллекции Немецкий исторический музей в Берлине (DHM). Покупка состоялась при финансовой поддержке федерального правительства и Фонда культуры ФРГ. 4 февраля в Берлине состоялась официальная презентация полотна, после которой ее сможет увидеть и широкая публика.

Покупка картины как акт репарации

На презентации картины "Каин или Гитлер в аду" присутствовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters). Она напомнила, что гитлеровский режим объявил произведения Жоржа Гроса "дегенеративным искусством"и конфисковал из музейных коллекций 285 его работ, многие из которых были уничтожены нацистами. Поэтому приобретение одной из ключевых картин художника немецким государственным музеем можно считать своего рода возмещением ущерба и чествованием одного из самых талантливых художников Веймарской эпохи.

 

Контекст

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Сразу в двух городах - Берне и Бонне - открылись выставки, на которых демонстрируются картины из так называемой "коллекции Гурлитта", "собранной" во времена нацистской Германии. (03.11.2017)

Уполномоченная правительства ФРГ также подчеркнула, что картина до сих пор не утратила своей мощной силы воздействия на зрителя. "Напротив, - заявила Моника Грюттерс, - апокалиптическая картина террора - это предостережение, а также призыв не забывать о прошлом ввиду новых проявлений антисемитизма в обществе".

"Именно такие произведения искусства помогают нам выносить правильные уроки из прошлого", - заключила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс на презентации картины Гроса в Берлине.

На постоянном месте в Берлине

Картина "Каин или Гитлер в аду" считается одной из выдающихся произведений Жоржа Гроса, написанных за пределами Германии. "Это определенно политическое полотно показывает, как Грос развивает свой критический формальный стиль в изгнании, - указал в свою очередь представитель Фонда культуры ФРГ Маркус Хильгерт (Markus Hilgert). - Мне представляется важным, что именно молодые люди получат доступ к этой картине и смогут ознакомиться с критическим взглядом художника на национал-социализм".

Хильгерт также добавил, что семья Гроса была тоже заинтересована в том, чтобы картина обрела постоянную "прописку" в Берлине - городе, где художник родился и умер. Хотя Грос стал гражданином США в 1938 году, он вернулся в Берлин в 1958 году.

Полотно "Каин или Гитлер в аду" будет выставлено на обозрение публики как часть постоянной экспозиции в берлинском Немецком историческом музее уже в самом скором времени.

Смотрите также:

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  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

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    Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

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    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    Автопортрет Карла Хофера (1935)

    Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)

    Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Голова" Ханса Ульмана (1935)

    Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

Вот некоторые работы художников-авангардистов, изъятые нацистами из собраний немецких музеев и частных коллекций как "дегенеративное искусство". (29.12.2015)  

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