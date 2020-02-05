''Гитлер в аду'' - карикатурный монстр в кровавых тонах

Немецкий живописец и график Жорж Грос (или Георг Грос / George Grosz) жил в Берлине 20-х годов прошлого века. Он был дадаистом и нонконформистом, неподкупным критиком истеблишмента и нуворишей, непримиримым врагом милитаризма и национализма. Его рисунки эпохи Веймарской республики, публиковавшиеся в газетах, воспринимались как злободневные политические карикатуры. Ему посчастливилось эмигрировать из Германии еще до того, как Гитлер (Adolf Hitler) захватил власть в 1933 году…

В 1944 году, когда Жорж Грос жил уже в США, он написал в своей едкой манере картину, на которой в аллегорической форме изображен Гитлер, сидящий на берегу мертвой реки над горой из скелетов. Справа от него лежит мертвый Авель. Картина исполнена в мрачных кровавых тонах. Сам Грос описывал картину как изображение "Гитлера в виде фашистского монстра или апокалиптического зверя, поглощенного собственными мыслями".

Картина "Cain or Hitler in Hell" ("Каин или Гитлер в аду") находилась 75 лет в собственности семьи Грос. В 2019 году ее приобрел для своей коллекции Немецкий исторический музей в Берлине (DHM). Покупка состоялась при финансовой поддержке федерального правительства и Фонда культуры ФРГ. 4 февраля в Берлине состоялась официальная презентация полотна, после которой ее сможет увидеть и широкая публика.

Покупка картины как акт репарации

На презентации картины "Каин или Гитлер в аду" присутствовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters). Она напомнила, что гитлеровский режим объявил произведения Жоржа Гроса "дегенеративным искусством"и конфисковал из музейных коллекций 285 его работ, многие из которых были уничтожены нацистами. Поэтому приобретение одной из ключевых картин художника немецким государственным музеем можно считать своего рода возмещением ущерба и чествованием одного из самых талантливых художников Веймарской эпохи.

Уполномоченная правительства ФРГ также подчеркнула, что картина до сих пор не утратила своей мощной силы воздействия на зрителя. "Напротив, - заявила Моника Грюттерс, - апокалиптическая картина террора - это предостережение, а также призыв не забывать о прошлом ввиду новых проявлений антисемитизма в обществе".

"Именно такие произведения искусства помогают нам выносить правильные уроки из прошлого", - заключила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс на презентации картины Гроса в Берлине.

На постоянном месте в Берлине

Картина "Каин или Гитлер в аду" считается одной из выдающихся произведений Жоржа Гроса, написанных за пределами Германии. "Это определенно политическое полотно показывает, как Грос развивает свой критический формальный стиль в изгнании, - указал в свою очередь представитель Фонда культуры ФРГ Маркус Хильгерт (Markus Hilgert). - Мне представляется важным, что именно молодые люди получат доступ к этой картине и смогут ознакомиться с критическим взглядом художника на национал-социализм".

Хильгерт также добавил, что семья Гроса была тоже заинтересована в том, чтобы картина обрела постоянную "прописку" в Берлине - городе, где художник родился и умер. Хотя Грос стал гражданином США в 1938 году, он вернулся в Берлин в 1958 году.

Полотно "Каин или Гитлер в аду" будет выставлено на обозрение публики как часть постоянной экспозиции в берлинском Немецком историческом музее уже в самом скором времени.

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