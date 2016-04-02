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Гидо Вестервелле

Гидо Вестервелле - немецкий политик, лидер Свободной демократической партии Германии (2001 - 2011 годы), министр иностранных дел Германии и вице-канцлер (2009 - 2013 год).

Гидо Вестервелле родился в 1961 году в городке Бад-Хоннеф (Северный Рейн - Вестфалия). В 1980 году вступил в Свободную демократическую партию (СвДП), а в 2001 году стал её председателем. Под его руководством СвДП добилась самого большого успеха за всю историю своего существования, получив 14,6% голосов избирателей на выборах в бундестаг 27 сентября 2009 года. 24 октября 2009 года блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, и СвДП объявили о создании правоцентристской коалиции. В новом правительстве Вестервелле получил пост вице-канцлера и министра иностранных дел. Он покинул пост главы СвДП после провала партии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт и Баден-Вюртемберге в 2011 году. Уступив пост вице-канцлера новому главе СвДП Филиппу Рёслеру, сохранив за собой пост главы МИД. Однако на выборах в бундестаг в 2013 году СвДП, получив 4,8% голосов избирателей, впервые в своей истории не прошла в немецкий парламент и Вестервелле лишился министерского портфеля. Политик никогда не скрывал своей гомосексуальности, а в 2010 году зарегистрировал гражданское партнерство со своим партнером Михаэлем Мронцем. В 2014 году стало известно, что политик страдает лейкемией. Гидо Вестервелле скончался 18 марта 2016 года в клинике Кельнского университета.

02.04.2016 COLOGNE, NORTH RHINE-WESTPHALIA - APRIL 02: Mourners follow the cuffin after the memorial commemoration for late German politician Guido Westerwelle at the Sankt Aposteln Kirche church on April 2, 2016 in Cologne, Germany. Westerwelle, a leading member of the German Free Democrats (FDP) and former German foreign minister, died on March 18 of leukemia. (Photo by Sascha Steinbach/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Steinbach

Меркель о Вестервелле: Германия потеряла особого человека и политика 02.04.2016

В Кельне состоялись похороны экс-министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. Первые лица государства почтили память бывшего главы немецкого МИДа.
ARCHIV - Außenminister Guido Westerwelle (FDP) verlässt am 03.12.2010 in Amman, Jordanien, das Flugzeug. Foto: Hannibal dpa (zu dpa Westerwelle mit 54 Jahren gestorben vom 18.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Bildergalerie © picture-alliance/dpa/H. Hanschke

Бывшего главу германского МИДа похоронят в Кельне (фото) 31.03.2016

Гидо Вестервелле будет похоронен на кельнском кладбище "Мелатен" в субботу, 2 апреля.
08.11.2015 *** ARCHIV - Guido Westerwelle, ehemaliger Bundesaußenminister (FDP), aufgenommen am 08.11.2015 während der ARD-Talksendung «Günther Jauch» zum Thema «Schockdiagnose Krebs - Guido Westerwelle bei Günther Jauch» im Studio des Berlin Gasometer. Guido Westerwelle war im Juni 2014 an Leukämie erkrankt und veröffentlichte Anfang November 2015 sein Buch «Zwischen zwei Leben», in dem er die Zeit nach der Diagnose beschreibt. Foto: Karlheinz Schindler/dpa (zu dpa «Westerwelle weiterhin im Krankenhaus» vom 10.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/K. Schindler

Комментарий: человек, который любил свободу 18.03.2016

Гидо Вестервелле - противоречивая фигура. Под его руководством либералы взлетели до немыслимых высот и пережили глубочайший кризис. Личный взгляд главного редактора DW Александра Кудашеффа.
21.06. 2013 *** ARCHIV - Außenminister Guido Westerwelle (FDP) spricht am 21.06. 2013 in Kiew nach einem Gespräch mit dem Präsidenten der Ukraine mit Journalisten. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa «Westerwelle schreibt Buch über Krebserkrankung» vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

Гидо Вестервелле: шоумен от политики и дипломат высшего ранга 18.03.2016

18 марта скончался экс-министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле. DW рассказывает о том, каким его запомнили Германия и весь мир.

В Германии скончался экс-глава МИД Вестервелле (18.03.2016) 18.03.2016

Бывший министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле умер в пятницу, 18 марта, в клинике города Кельн. С 2014 года он боролся c лейкемией и перенес трансплантацию костного мозга. Политику было 54 года.
ARCHIVBILD *** File photo of former German foreign minister and former FDP chairman Guido Westerwelle smiling during the presentation of his new book at the Berliner Ensemble theatre in Berlin, Germany, November 8, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke/Files © Reuters/H. Hanschke

Скончался известный немецкий политик Гидо Вестервелле 18.03.2016

Бывший министр иностранных дел ФРГ и председатель Свободной демократической партии Германии умер от лейкемии.
Der Eingangsbereich des Auswärtigen Amtes mit Bundesadler, aufgenommen in Berlin am 20.09.2006. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte Bundesregierung, Gebäude, Politik, Aufschrift, Auswärtiges_Amt, Außenministerium, Bundesadler, Schriftzug, werderscher_Markt_1

МИД ФРГ провел "инвентаризацию" своей внешней политики 26.02.2015

Конфликт на Украине и другие международные кризисы побудили министра иностранных дел ФРГ начать реорганизацию немецкого внешнеполитического ведомства. DW - с подробностями.
German Foreign Minister Guido Westerwelle (FDP) and his partner Michael Mronz leave the theater during a break at the opening of the Bayreuth Festival 2011 in Bayreuth, Germany, 25 July 2011. The 100th festival opens with the opera 'Tannhaeuser'. The one-month festival is Germany's most prestigious culture event and devoted to operas by Richard Wagner. Photo: David Ebener dpa/lby

Вестервелле призывает германских министров ехать на сочинскую Олимпиаду 15.01.2014

Экс-министр считает, что "антигейский" закон в РФ не должен быть поводом для отказа от поездки.
Frankfurter Rundschau - Geschichte steht am 13.11.2012 in Frankfurt am Main (Hessen) an einem Fenster des Redaktionsgebäudes der Zeitung. Der traditionsreichen linksliberalen Tageszeitung «Frankfurter Rundschau» droht das Ende. Der Verlag, der dem Kölner Medienhaus M. DuMont Schauberg MDS und der SPD-Medienholding DDVG gehört, stellte am Dienstag Insolvenzantrag. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Frankfurter Rundschau: Тайная дипломатия не поможет всем политзаключенным 13.01.2014

Освобождение Михаила Ходорковского говорит об успехе немецкой тайной дипломатии, но не о внешнеполитическом успехе в отношениях с Россией, считает немецкий обозреватель.
Tadschikische Präsident Rachmon; Duschanbe (Tadschikistan), Juni 2012; Copyright: DW/Galim Faskhutdinov

СМИ: Приближенные президента Рахмона ездят на украденных в ФРГ машинах 19.12.2013

На автомобилях, украденных в ФРГ, ездят лица из ближайшего окружения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает Bild. В Таджикистане уже обнаружено 200 ворованных авто, но таджикские власти не отвечают на запросы.
German Foreign minister Guido Westerwelle gives a press point as part of a Foreign Affairs council meeting at the EU Headquarters in Brussels on December 16, 2013. AFP PHOTO/ JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Главы МИД стран Евросоюза подвергли Россию критике за давление на Украину 16.12.2013

На встрече министров государств ЕС прозвучали замечания по поводу российской пропаганды и дезинформации при освещении событий на Украине. Сергей Лавров заявил о невмешательстве Москвы во внутриукраинские дела.
Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) winkt am 26.11.2012 vor dem Auswärtigen Amt in Berlin seinem Amtskollegen aus Afghanistan nach. Zuvor hatte Westerwelle seinen Gast zu einem Gespräch empfangen, in dessen Mittelpunkt der Abzug der deutschen und internationalen ISAF-Kampftruppen bis Ende 2014 und die vollständige Übergabe der Sicherheitsverantwortung an Afghanistan stand. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Министры стран ЕС: Дверь в Евросоюз остается открытой для Украины 16.12.2013

Министры подчеркнули, что Киев должен решать вопрос о сближении с ЕС без давления извне.

Евромайдан глазами немецких политиков и бизнесменов 13.12.2013

Евромайдан, Кличко, Киев... Эти слова сейчас в Германии звучат часто. И не только в политических, но и в бизнес-кругах. Тональность высказываний при этом несколько различается.

Европа ждет от Киева диалога с оппозицией (12.12.2013) 12.12.2013

Виктор Янукович заявил, что не будет жестко реагировать на массовые акции протеста. Но демонстранты ему не верят. Европа ждет от властей переговоров с оппозицией.
German Foreign Minister Guido Westerwell speaks to media after his arrival at the Intercontinental Hotel in Geneva November 23, 2013. Talks on Iran's nuclear programme were not a done deal, Guido Westerwelle said on Saturday, as foreign ministers of six world powers gathered in Geneva for a fourth day of negotiations. REUTERS/Ruben Sprich (SWITZERLAND - Tags: ENERGY POLITICS)

МИД ФРГ: Киев не может запретить мирные протесты 11.12.2013

Министр иностранных дел ФРГ Вестервелле призвал Киев воздержаться от применения силы по отношению к мирным демонстрантам. Протесты на Украине стали живым воплощением стремления граждан к евроинтеграции, считает он.
German Foreign minister Guido Westerwelle delivers a speech at the Berlin conference of German ambassadors on August 26, 2013 in Berlin. The German foreign minister said growing evidence for the use of chemical weapons was disturbing and said the admission of UN inspectors to the area was overdue. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Министр иностранных дел ФРГ призывает украинцев воздержаться от насилия 09.12.2013

По словам Гидо Вестервелле, киевские митинги минувших выходных свидетельствуют о непоколебимости стремления украинцев в ЕС. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что мирные протесты не должны быть омрачены насилием.
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