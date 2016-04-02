Гидо Вестервелле - немецкий политик, лидер Свободной демократической партии Германии (2001 - 2011 годы), министр иностранных дел Германии и вице-канцлер (2009 - 2013 год).

Гидо Вестервелле родился в 1961 году в городке Бад-Хоннеф (Северный Рейн - Вестфалия). В 1980 году вступил в Свободную демократическую партию (СвДП), а в 2001 году стал её председателем. Под его руководством СвДП добилась самого большого успеха за всю историю своего существования, получив 14,6% голосов избирателей на выборах в бундестаг 27 сентября 2009 года. 24 октября 2009 года блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, и СвДП объявили о создании правоцентристской коалиции. В новом правительстве Вестервелле получил пост вице-канцлера и министра иностранных дел. Он покинул пост главы СвДП после провала партии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт и Баден-Вюртемберге в 2011 году. Уступив пост вице-канцлера новому главе СвДП Филиппу Рёслеру, сохранив за собой пост главы МИД. Однако на выборах в бундестаг в 2013 году СвДП, получив 4,8% голосов избирателей, впервые в своей истории не прошла в немецкий парламент и Вестервелле лишился министерского портфеля. Политик никогда не скрывал своей гомосексуальности, а в 2010 году зарегистрировал гражданское партнерство со своим партнером Михаэлем Мронцем. В 2014 году стало известно, что политик страдает лейкемией. Гидо Вестервелле скончался 18 марта 2016 года в клинике Кельнского университета.