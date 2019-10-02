 Гигантская древняя липа - национальное природное достояние Германии (фото) | Кадр дня | DW | 19.03.2020

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Кадр за кадром

Гигантская древняя липа - национальное природное достояние Германии (фото)

В Германии будет названо в общей сложности сто особенных деревьев, которым присвоят статус Дендрологических памятников природы.

Во времена начала Реформации в Германии этому дереву было уже, как минимум, более ста лет

Во времена начала Реформации в Германии этому дереву было уже, как минимум, более ста лет

Хеде • Эти фотографии сделаны пару дней назад в нижнесаксонской коммуне Хеде. Здесь растет эта крупнолистная липа (нем. Sommer-Linde), возраст которой ученые оценивают в 600-800 лет. В октябре прошлого года она стала первым в Германии деревом, получившим статус Национального дендрологического памятника природы (Nationalerbe-Baum).

Такие старые деревья требуют особого ухода

Такие старые деревья требуют особого ухода

Древней липе - весенний осмотр

Гигантская липа в Хеде обладает самым толстым в Германии полнодревесным стволом, обхват которого составляет целых 17 метров. Она же считается самой большой липой в Европе. Нынешней весной незадолго до начала вегетационного периода пришло время провести очередной осмотр дерева - в том числе, удалить некоторые ветки и сучья, что и было сделано.

Обхват ствола этой крупнолистной липы составляет целых 17 метров

Обхват ствола этой крупнолистной липы составляет целых 17 метров

Список дендрологического общества

Также в этот охранный список Немецкого дендрологического общества (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) уже внесены 200-летнее дерево-гинкго в парке саксонского замка Янисхаузен (Schloss Jahnishausen) и 70-метровый тис, растущий в коммуне Флинтбек в земле Шлезвиг-Гольштейн, возраст которого составляет от 800 до 1000 лет. Своей очереди сейчас ожидает еще одиннадцать деревьев.

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  • Плоды миндального дерева

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свое императорское внимание на миндаль в Германии обратил еще Карл Великий (747-814), приказавший сажать эти деревья посреди виноградников. Кроны миндаля - раскидистые и негустые, пропускают свет, то есть не мешают развиваться лозе и созревать гроздям. Полезные свойства миндаля, например, для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы можно перечислять долго, как и применение в косметике…

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако в Германии какой-либо ощутимой экономической роли эти деревья сейчас не играют - скорее, служат в качестве традиционного украшения ландшафтов, декоративных деревьев. Основным же мировым производителем миндаля являются Соединенные Штаты, на которые приходится почти 80 процентов рынка.

  • Миндальный тортик

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Свои домашние рецепты миндальных тортиков найдутся во многих немецких семьях. По общему объему потребления эти орехи занимают в Германии второе место между арахисом и лесным орехом - около 80 тысяч тонн в год.

  • Цветение миндаля в Пфальце (Германия)

    Где посмотреть, как цветет миндаль

    Однако вернемся в весенний Пфальц. Во время миндальных недель розовый цвет продолжает присутствовать в здешних ландшафтах также после захода солнца. В ночное время так вот подсвечено около трех десятков главных достопримечательностей региона - например, эта часовня Дионисия в коммуне Гляйсцеллен-Гляйсхорбах.

    Автор: Максим Нелюбин


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