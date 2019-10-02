Гигантская древняя липа - национальное природное достояние Германии (фото)

Хеде • Эти фотографии сделаны пару дней назад в нижнесаксонской коммуне Хеде. Здесь растет эта крупнолистная липа (нем. Sommer-Linde), возраст которой ученые оценивают в 600-800 лет. В октябре прошлого года она стала первым в Германии деревом, получившим статус Национального дендрологического памятника природы (Nationalerbe-Baum).

Такие старые деревья требуют особого ухода

Древней липе - весенний осмотр

Гигантская липа в Хеде обладает самым толстым в Германии полнодревесным стволом, обхват которого составляет целых 17 метров. Она же считается самой большой липой в Европе. Нынешней весной незадолго до начала вегетационного периода пришло время провести очередной осмотр дерева - в том числе, удалить некоторые ветки и сучья, что и было сделано.

Обхват ствола этой крупнолистной липы составляет целых 17 метров

Список дендрологического общества

Также в этот охранный список Немецкого дендрологического общества (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) уже внесены 200-летнее дерево-гинкго в парке саксонского замка Янисхаузен (Schloss Jahnishausen) и 70-метровый тис, растущий в коммуне Флинтбек в земле Шлезвиг-Гольштейн, возраст которого составляет от 800 до 1000 лет. Своей очереди сейчас ожидает еще одиннадцать деревьев.

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