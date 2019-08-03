 Гибель посетителя фестиваля в Нанте привела к столкновениям с полицией | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2019

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Европа

Гибель посетителя фестиваля в Нанте привела к столкновениям с полицией

Демонстранты в Нанте попытались возвести баррикады у отделения полиции и разбить окна. Причиной столкновений стала гибель молодого человека. Тело нашли в Луаре через месяц после фестиваля, который разогнала полиция.

Пожарные тушат горящую баррикаду в центре Нанта

Пожарные тушат горящую баррикаду в центре Нанта

Гибель молодого человека в ходе полицейской операции во время музыкального фестиваля во французском Нанте привела к столкновениям с полицией. Сотни человек в субботу, 3 августа, прошли маршем к центральному отделению полиции. Сами правоохранители сообщили о 1700 демонстрантах.

Полицейские применили слезоточивый газ и водометы после того как протестующие принялись возводить баррикады и бить окна. Пострадали один сотрудник полиции и один из демонстрантов. Кроме того, 42 человека были задержаны за акты насилия и ношение оружия.

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Слезоточивый газ для разгона посетителей фестиваля

Тело 24-летнего Стива Канисо было обнаружено 29 июля в Луаре поблизости от места проведения фестиваля техно-музыки 22 июня. Там молодого человека видели в последний раз. Мероприятие не завершилось в положенное время. В ночь на 22 июня полиция применила слезоточивый газ для разгона посетителей, некоторые из которых в ходе бегства от полиции оказались в реке.

3 августа в Нанте прошла акция в память о погибшем. Подобные мероприятия состоялись и в других французских городах. Так, в Париже память Канисо почтили минутой молчания. Организаторами некоторых памятных акций выступило протестное движение "желтых жилетов".

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