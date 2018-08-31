 Гибель Захарченко, или Короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 31.08.2018

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Украина

Гибель Захарченко, или Короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса

Глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Его имя пополнило список убитых и умерших при различных обстоятельствах лидеров сепаратистов.

Александр Захарченко

Александр Захарченко, февраль 2015 года

Лидер самопровозглашенной "Донецкой народной республики", 46-летний Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка в пятницу вечером, 31 августа. Ранены были девушка и ответственный за финансы в "ДНР" Александр Тимофеев. Имя Александра Захарченко продолжило список лидеров сепаратистов на востоке Украине, преждевременно ушедших из жизни в результате убийства или болезни.

Мало кто помнит сейчас о Владимире Маковиче. Когда в апреле 2014 года пророссийские сепаратисты в Донецке провозгласили "народную республику", в захваченном здании обладминистрации он зачитывал "декларацию независимости". Макович, который со своей седой бородой был похож на православного священника, стал вице-спикером "Верховного совета", но уже через полгода отошел на задний план. О нем снова вспомнили, когда Макович умер 12 марта 2017 года. Как было сказано - от опухоли мозга. Ему было 54 года.

Михаил Толстых, позывной Гиви, октябрь 2014 года

Михаил Толстых, позывной "Гиви", октябрь 2014 года

Смерть из засады

Список бывших и действующих лидеров сепаратистов сокращался и в результате целенаправленных убийств. Так, в феврале 2017 года Михаил Толстых, известный по позывному "Гиви", умер в результате обстрела из огнемета его кабинета под Донецком.

За несколько месяцев до этого в лифте был взорван Арсен Павлов, он же "Моторола". Павлов был, возможно, самым известным россиянином, воевавшим на востоке Украины с начала конфликта. Руководители "ДНР" обвинили в обоих покушениях "украинских диверсантов", Киев это опроверг. В Украине в таких случаях часто указывают на Москву и говорят о "чистках". За три года около десятка лидеров сепаратистов погибло от нападений из засады.

Больное сердце в 46 лет

Некоторые известные лидеры сепаратистов неожиданно умерли от болезней, например Валерий Болотов. Сообщалось, что первый глава "Луганской народной республики" скончался в январе 2017 года в своей московской квартире в возрасте 46 лет. По официальной версии - от острой сердечной недостаточности. Некоторые СМИ не исключали отравления. Болотов ушел в отставку на пике войны, в августе 2014 года, и с тех пор вел малозаметную жизнь в России. 

Контекст

Лидер сепаратистов погиб при взрыве в ресторане в Донецке. Ранения получили еще два человека. Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями.

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Геннадий Цыпкалов был еще моложе, ему было 43, когда осенью 2016 года, как сообщили из Луганска, он покончил с собой в СИЗО. Его обвиняли в подготовке переворота. И в этом случае звучали предположения об убийстве. Цыпкалов был заместителем Болотова и "премьер-министром".

Взаимные обвинения Киева и Москвы

Как и в случае с другими громкими убийствами лидеров сепаратистов в Донбассе, и на этот раз Москва и Киев возложили друг на друга ответственность за смерть Александра Захарченко. "Есть основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим", - заявила в пятницу вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По сообщениям Службы безопасности Украины, там рассматривают две версии убийства лидера "ДНР": криминальные разборки среди боевиков и ликвидацию российскими спецслужбами. Гибель Захарченко не стала исключением. И в его случае догадки строятся о том, что он пал в немилость и был устранен Москвой, потому что слишком много знал, что погиб в результате борьбы между сепаратистами за сферы влияния в политике или бизнесе или что был убит в результате операции украинских спецслужб против враждебного Киеву режима.

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Ссылки в интернете

Смертельная карусель, или Короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса

Репортаж из Донецка в апреле 2014 года

В Stratfor считают убийство Моторолы поворотным моментом войны в Донбассе

Аудио- и видеофайлы по теме

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ (24.05.2018)  

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