 Гете-Институт заявил о растущем политическом давлении | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2018

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Европа

Гете-Институт заявил о растущем политическом давлении

Президент Гете-Института обеспокоен повышенным политическим давлением, которое организация и ее партнеры испытывают в России, Китае и Турции.

Президент Гете-Института Клаус-Дитер Леман

Президент Гете-Института Клаус-Дитер Леман

Гете-Институт и партнеры организации в ряде стран испытывают повышенное политическое давление. Об этом в интервью информационному агентству dpa в среду, 1 августа, заявил глава организации Клаус-Дитер Леман (Klaus-Dieter Lehmann). По его словам, подобная ситуация сложилась, в частности, в России, Китае и Турции.

Контекст

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Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве. (16.12.2017)

По мнению Лемана, недопустимо "ставить партнеров в опасное положение". Гете-Институт существует не для каких-либо провокаций, подчеркнул президент организации. "Мы хотим создавать программы, которые укрепляют гражданское общество", - отметил он.

Перед Европой стоят новые вызовы, в числе которых - рост национализма и отдаление западных регионов от восточных, заявил Леман. По его словам, Германия вместе с Францией намерены сыграть роль двигателя развития Европы. Для достижения этой цели к 2020 году в различных странах планируется создать до 10 организаций, поддерживаемых Гете-Институтом совместно с Французским институтом.

На сегодняшний день Гете-Институт имеет 159 представительств в 98 странах. Их задача заключается в популяризации немецкого языка и укреплении международного сотрудничества в области культуры.

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    Клейкая лента. Она, наверняка, понадобиться студенту в быту. В 1896 году аптекарь из Гамбурга Оскар Тропловиц (Oscar Troplowitz) работал над созданием медицинского лейкопластыря. Один из вариантов был особенно неудачным: лента даже рвала кожу, когда ее отклеивали. "Неудачный" вариант позже прославился в качестве клейкой ленты - скотча, как его принято называть в русском языке.

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    С этим словом учащиеся онлайн-университета познакомятся на факультете "Техника". Салюты в Германии устраивают не только в новогоднюю ночь. Праздничный фейерверк гарантирован вам и по случаю окончания вуза.

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    Это слово студент онлайн-университета будет изучать на лекции "Как отпугивать птиц". В целях же создателей игрового курса обучения немецкому языку не отпугнуть, а привить интерес с раннего возраста.

    Автор: Марина Борисова


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