Гете-Институт заявил о растущем политическом давлении

Гете-Институт и партнеры организации в ряде стран испытывают повышенное политическое давление. Об этом в интервью информационному агентству dpa в среду, 1 августа, заявил глава организации Клаус-Дитер Леман (Klaus-Dieter Lehmann). По его словам, подобная ситуация сложилась, в частности, в России, Китае и Турции.

По мнению Лемана, недопустимо "ставить партнеров в опасное положение". Гете-Институт существует не для каких-либо провокаций, подчеркнул президент организации. "Мы хотим создавать программы, которые укрепляют гражданское общество", - отметил он.

Перед Европой стоят новые вызовы, в числе которых - рост национализма и отдаление западных регионов от восточных, заявил Леман. По его словам, Германия вместе с Францией намерены сыграть роль двигателя развития Европы. Для достижения этой цели к 2020 году в различных странах планируется создать до 10 организаций, поддерживаемых Гете-Институтом совместно с Французским институтом.

На сегодняшний день Гете-Институт имеет 159 представительств в 98 странах. Их задача заключается в популяризации немецкого языка и укреплении международного сотрудничества в области культуры.

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