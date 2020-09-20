Герхард Рихтер (род. 9 февраля, 1932 в Дрездене) - современный немецкий художник.
Произведения Рихтера включены в собрания крупнейших музеев Европы. В 2005 году он занимал первое место в ежегодном списке журнала "Капитал" - самые дорогие и успешные мастера современной немецкой живописи.
До парламентских выборов в ФРГ остается менее трех недель. Лидируют христианские демократы Меркель, их основные конкуренты - социал-демократы - отстают. В бундестаг могут войти еще пять политических сил. Накануне их лидеры приняли участие в теледебатах. Одной из их наиболее горячих тем стал Крым.