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Герхард Рихтер

Герхард Рихтер (род. 9 февраля, 1932 в Дрездене) - современный немецкий художник.

Произведения Рихтера включены в собрания крупнейших музеев Европы. В 2005 году он занимал первое место в ежегодном списке журнала "Капитал" - самые дорогие и успешные мастера современной немецкой живописи.

17.09.2020, Saarland, Tholey: Nach ihrer Fertigstellung wurden die drei von dem Künstler Gerhard Richter gestalteten Chorfenster der Abteikirche Tholey erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Oliver Dietze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Алтарные витражи №957 - последняя большая работа Герхарда Рихтера (фото) 20.09.2020

Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.

Leonardo da Vinci, Mona Lisa (Ausschn.) Leonardo da Vinci 1452-1519. Mona Lisa (La Gioconda), um 1503. (Ausschnitt: Haende). Holz, 77 x 53 cm. Paris, Musee du Louvre. |

Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи? 03.06.2020

Шедевры мировой живописи скрывают множество загадок: от "кода да Винчи" до прекрасной незнакомки Крамского. До сих пор многие эти тайны не разгаданы и вопросы остаются...
Gerhard Richter in seinem Atelier bei der Arbeit am Modell für die Ausstellung im Museum Barberini, 2018. Foto: Hubert Becker

Сколько стоят неудавшиеся шедевры Герхарда Рихтера? 04.12.2019

Творения этого немецкого художника относятся к числу самых дорогих в мире. А сколько стоят его выброшенные в мусор шедевры? Житель Мюнхена попытался заработать на макулатуре.
Auf den Bilder sind Kunstwerke von Aiwasowsky, eine Offnung der Ausstellung, die Leiterin der Tretjakow-Galerie Selfira Tregulowa und das Gebaüde der Tretjakow-Galerie Copyright: DW/M. Yuliya Wischnewetskaya

В трех странах пройдет выставка современного искусства 22.11.2019

Работы Герхарда Рихтера, Ансельма Кифера, Ильи Кабакова будут показаны в рамках выставки "Diversity United". Она будет работать в 2020-2021 годах в Германии, РФ и Франции.
Filmstill Werk ohne Autor HANDOUT - Künstler Kurt Barnert (Tom Schilling) in einer Szene des Films Werk ohne Autor (undatierte Filmszene). Der Film geht ins Rennen um den Goldenen Löwen beim Filmfest in Venedig, das am 29.08.2018 eröffnet wird. (zu dpa Deutscher Oscarpreisträger und Orson Welles: Filmfest Venedig startet vom 23.08.2018) Foto: Disney/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film bis zum 03.01.2019 und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Немецкий фильм про отголоски нацизма претендует на премию "Оскар" 24.02.2019

Немецкий режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк снял новый фильм об истории Германии. У "Работы без авторства" есть сильные и слабые стороны. Картина номинирована на "Оскар".
Nomad Patterns, 2018 38 x 21 x 10 cm, Keramik Leihgabe der Künstlerin

Не верь глазам своим: мастера оптических иллюзий (фотогалерея) 09.10.2018

Создание иллюзии - одна из важнейших тем в искусстве. Выставка в Мюнхене рассказывает о давно известных и совсем новых приемах оптического обмана.
28.01.2015 DW Feature Gerhard Richter Painting 03

Как выглядят самые дорогие картины в мире? 08.06.2018

Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах. 8 июня ему вручат европейскую премию TAURUS за достижения в области культуры.
Ausstellungsbesucher gehen am 14.11.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) an dem Bild Forest Ranger des US-amerikanischen Pop-Art-Malers James Rosenquist vorbei. Die Ausstellung Eintauchen ins Bild von James Rosenquist ist vom 18. November 2017 bis zum 04. März 2018 im Museum Ludwig zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что посмотреть в немецких музеях 04.01.2018

От шедевров немецких кутюрье до полотен одного из самых дорогих ныне живущих художников - из нашей афиши вы узнаете о самых интересных выставках 2018 года в музеях Германии.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 04: German artist Gerhard Richter attends the inauguration of his series of four paintings called Birkenau at the Reichstag on September 4, 2017 in Berlin, Germany. The Birkenau series is an attempt by Richter to come to terms with the Holocaust. The works hang in the western entrance hall of the Reichstag, the building that is also seat of the Bundestag. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Картины Герхарда Рихтера об Освенциме вывешены на стенах Рейхстага (видео) 05.09.2017

Герхард Рихтер - один из самых известных современных художников Германии. Четыре его полотна о Холокосте размещены при входе в здание немецкого парламента.

Почему лидеры немецких партий поспорили о России - DW Новости (05.09.2017) 05.09.2017

До парламентских выборов в ФРГ остается менее трех недель. Лидируют христианские демократы Меркель, их основные конкуренты - социал-демократы - отстают. В бундестаг могут войти еще пять политических сил. Накануне их лидеры приняли участие в теледебатах. Одной из их наиболее горячих тем стал Крым.

Картины об Освенциме на стенах Рейхстага (05.09.2017) 05.09.2017

Герхард Рихтер - один из самых известных современных художников Германии. Четыре его полотна о Холокосте размещены при входе в здание немецкого парламента.
25.04.2017 *** Die Installation Chilean von Ivan Navarro hängt am 25.04.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) bei der Art Cologne auf einem Messestand. Die Art Cologne ist die wichtigste deutsche Kunstmesse und findet vom 26. bis 29. April 2017 statt. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Art Cologne-2017: у кого что смотреть 26.04.2017

Art Cologne, старейшая арт-ярмарка в мире, в 51-й раз открыла свои двери в Кельне. Для тех, кто хочет сориентироваться на ее просторах, представляем наиболее интересные стенды.
01.2017 Ausstellung Let's buy it in Oberhausen: Porträt Marilyn Monroe, Andy Warhol (Ludwiggalerie Schloss Oberhausen)

Искусство и коммерция: брак по расчету или роковая связь? 10.03.2017

Выставка "Let’s Buy It!" в Оберхаузене раскрывает феномен арт-рынка с XVI века до наших дней. В интервью DW директор музея рассказала о том, что он представляет собой сегодня.
ARCHIV - Der Künstler Gerhard Richter geht am 13.09.2013 an seinem Gemälde Strip (930-2) in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden (Sachsen) vorbei. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa «Kunstkompass 2015: Gerhard Richter weiter vorn» vom 25.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новые картины Пикассо XXI века 09.02.2017

Этому немецкому художнику исполнилось 85 лет, но его энергия не ослабевает. Созданные им работы занимают почетное место в ведущих музеях мира и бьют рекорды на арт-аукционах.
Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden (Baden-Württemberg) wird am 19.10.2016 das Werk · Candle· von Jeff Koons aus dem Jahr 2001 präsentiert. Dies ist Teil der Ausstellung ·Die Kerze· die vom 22.10.2016 bis zum 29.01.2017 gezeigt wird. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Что видят художники в свете свечи 15.01.2017

Символика свечи многозначна - от предмета домашнего уюта вплоть до эротического символа. Свеча - один из любимых мотивов художников, как показывает выставка в Баден-Бадене.
Атомный взрыв Роя Лихтенштейна

Послевоенное искусство 25.10.2016

Новое противостояние Запада и Востока, перспектива применения атомного оружия, новые страхи и новые угрозы, - все это находило отражение в изобразительном искусстве.
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