Герхард Рихтер

Почему лидеры немецких партий поспорили о России - DW Новости (05.09.2017)

До парламентских выборов в ФРГ остается менее трех недель. Лидируют христианские демократы Меркель, их основные конкуренты - социал-демократы - отстают. В бундестаг могут войти еще пять политических сил. Накануне их лидеры приняли участие в теледебатах. Одной из их наиболее горячих тем стал Крым.