Герой или не герой: была ли награда Сергею Кириенко?

Кремль не подтвердил, но и не опроверг сообщения о присвоении звания "Герой России" главному стратегу предвыборной кампании Путина. Карикатурист Сергей Елкин о дилемме Сергея Кириенко.
Смотрите также
:
Было бы наивно считать, что путинская Россия является для Германии лучшим партнером, чем Америка Трампа, считает Инго Маннтойфель. (17.05.2018)
В эксклюзивном интервью русской редакции DW Михаил Ходорковский поделился своим видением ситуации в России до и после выборов президента, которые пройдут 18 марта. (14.03.2018)