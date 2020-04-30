Герои борьбы с COVID-19: глава немецкого округа Хайнсберг Штефан Пуш

Для округа Хайнсберг, расположенного на самом западе Германии, между Дюссельдорфом и Ахеном, самое худшее уже позади - во всяком случае в том, что касается борьбы с коронавирусом. Рост числа инфицированных и умерших от COVID-19 удалось затормозить. Глава администрации округа Штефан Пуш (Stephan Pusch) и его команда, как выразился сам Пуш в телефонном интервью DW, находятся в состоянии "осторожной расслабленности".

Хайнсберг был главным очагом эпидемии в Германии. Коронавирус появился там за две недели до начала распространения по всей стране - несколько десятков человек заразились на мероприятии, связанном с широко отмечаемым в Северном Рейне - Вестфалии карнавалом.

Это было почти как "взрыв на атомной электростанции", вспоминает дипломированный юрист Штефан Пуш, возглавляющий администрацию округа с 2004 года. Через день после "пепельной среды", знаменующей собой окончание карнавального сезона, анализ на SARS-CoV-2 одной местной супружеской пары дал положительный результат. С этого момента началась борьба Пуша с невидимым и коварным врагом: "Мы оказались в очень и очень сложной ситуации".

"Лучше китайцы, поставляющие маски, чем американцы, уводящие их из-под носа"

В начале марта в Хайнсберге резко выросли показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. В клиниках, медучреждениях и домах престарелых не хватало средств защиты, округ стал в Германии олицетворением эпидемии COVID-19. Врачи и медсестры работали до полного изнеможения, часто не зная утром, хватит ли средств защиты до вечера.

Проведение тестов на коронавирус в одном из домов престарелых в Хайнсберге

И тут главе администрации округа пришлось проявить все свои лучшие качества. Когда масок и других средств защиты в Германии уже невозможно было найти на рынке, Штефан Пуш обратился за помощью к бундесверу. Переломить ситуацию это, однако, не помогло. Тогда у Пуша возникла идея: нужно мыслить глобально! Пуш попросил о помощи Китай, обратившись к генконсулу КНР в Германии.

Немецкий христианский демократ просит помощи у китайских коммунистов? "Тогда я позабыл о всякой гордости, - вспоминает Пуш. - Речь шла о том, чтобы прагматично сделать все, что было возможно". И он действовал быстро и использовал необычные методы: "Я боролся как лев".

Наградой за приложенные усилия стало то, что председатель КНР Си Цзиньпин распорядился отправить в Хайнсберг 15 000 защитных масок. Пуша, по его признанию, не интересует, что китайская сторона, возможно, станет использовать этот жест в своих пропагандистских целях: "Для меня лучше китайцы, которые привозят маски, чем американцы, которые уводят их у нас из-под носа".

"Будь сильным для Хайнсберга"

Но Пушу пришлось бороться не только с коронавирусом, но и с предрассудками - после того как на округ легло клеймо, а его название стало синонимом эпидемии COVID-19 в Германии. Хотя в Хайнсберге быстро создали антикризисную команду, закрыли школы, жестко ограничили общественную жизнь, он долгое время оставался для многих почти как Ухань в Китае. Хайнсбергцы стали нежеланными гостями и в соседних округах на тогда еще не отмененных футбольных матчах, и в расположенных рядом Нидерландах.

Жители округа и глава его администрации не хотели просто так оставить это без внимания и начали бороться с навязываемой им репутацией. Бороться посредством открытой информационной политики и Twitter-хэштега #hsbestrong - "Будь сильным для HS". Буквы HS - код региона на номерных знаках автомобилей, зарегистрированных в округе. Помимо этого Штефан Пуш почти каждый день записывает для хайнсбергцев видеообращения, держа их таким образом в курсе всех последних событий.

И сегодня многие жители округа гордятся собой и своим руководителем. Мы сплотились, почувствовали себя единым целым, подчеркивает Пуш: "Единственное лекарство, которое у нас сейчас есть, это солидарность и человечность".

От эпицентра эпидемии до лаборатории по борьбе с ней

Острота кризиса с коронавирусом в Хайнсберге несколько спала. Но цифры, показывающие насколько серьезна проблема, все еще впечатляют. На 30 апреля в округе, население которого составляет 254 тысячи человек, от COVID-19 умерли 62 человека. Для сравнения: в Берлине, где проживают почти 4 миллиона, - 147 человек.

Поскольку эпидемия началась в Хайнсберге на две недели раньше, чем по всей стране, округ превратился в своеобразную лабораторию, где проверялись способы тестирования и лечения. Например, в общине Гангельт, особенно пострадавшей от коронавируса, группа специалистов во главе с боннским вирусологом Хендриком Штреком (Hendrik Streeck) провела исследование, посвященное тому, какие выводы для всей Германии можно сделать из происходившего в этой общине.

Округ Хайнсберг - в числе самых пострадавших от коронавируса в Германии

По результатам этой работы был сделан вывод, что летальность от COVID-19 в Гангельте составляет 0,37%. Ранее предполагалось, что этот показатель будет в пять раз выше. Согласно полученным данным, примерно у 15% жителей общины Гангельт выработался иммунитет к коронавирусу.

Разумеется, пандемия еще вовсе не побеждена - как по всей стране, так и в Хайнсберге. Штефан Пуш понимает это и не собирается давать отбой: "Если придет вторая волна инфекции, и надо будет вновь ужесточать ограничительные меры, то в этом случае, пожалуй, придется считаться с большим сопротивлением населения". Пуш - христианский демократ. Он говорит, что в эти сложнейшие недели заметил "возрождение христианских ценностей". По его словам, "никогда не следует терять человечность, и все вещи без обиняков надо называть своими именами, а не ходить вокруг да около".

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