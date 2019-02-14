 Германская спецслужба изучит контакты Москвы и немецких ультраправых | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Германская спецслужба изучит контакты Москвы и немецких ультраправых

Пристальный интерес к контактам Москвы и немецких правых вызван возможным вмешательством Кремля в предстоящие выборы депутатов Европарламента, а также в парламентские выборы в трех землях на востоке ФРГ.

Участники правоэкстремистской акции в Германии (Фото из архива)

Участники правоэкстремистской акции в Германии (Фото из архива)

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (BfV) решило проанализировать связи Москвы с крайне правыми партиями Германии. Об этом сообщили в четверг, 14 февраля, издания медиагруппы Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на итоги заседания в Потсдаме, в котором участвовали руководители BvF и представители ведомств по охране конституции в федеральных землях.

Как отмечает RND, причиной подобного решения стало возможное вмешательство Москвы в выборы депутатов Европарламента в мае 2019 года, а также в намеченные на осень этого же года парламентские выборы в трех землях на востоке Германии - Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии.

Контакты Кремля и партии "Правая"

Основное внимание участники заседания в Потсдаме, по данным RND, уделили возможным связям с Москвой партии "Правая" (Die Rechte). Эта крайне правая партия сформировалась в Рурском регионе, но активно действует по всей Германии. По оценке спецслужбы, в политическом спектре она расположена между праворадикальной Национал-демократической партией Германии и праворадикальным движением Pro. О каких-либо контактах "Правой" с Кремлем ранее было неизвестно. По мнению экспертов спецслужб ФРГ, в крайне правых германских партиях Москва видит своих возможных союзников в попытках дестабилизировать Запад.

Какие связи у АдГ с Россией?

В Потсдаме речь шла и о связях с Россией партии "Альтернатива для Германии". При этом обсуждалась не только частная поездка в Москву некоторых членов этой правопопулистской партии во главе с ее бывшим лидером Фрауке Петри (Frauke Petry) в феврале 2017 года. Тогда на эти цели был зафрахтован частный самолет, причем, как сообщали СМИ, расходы в размере 25 тысяч евро на полеты оплатила российская сторона.

Контекст

Почему российские федеральные СМИ столь активны в освещении истории с европейскими беженцами, и кто от этого выигрывает? Специально для DW комментарий Александра Плющева. (20.01.2016)

Поджог в 1993 году дома в Золингене, где жила турецкая семья, - кульминация ксенофобских настроений в ФРГ начала 90-х годов. Спустя 25 лет страна все еще пытается вынести урок из этого преступления. (29.05.2018)

Еврокомиссар Джулиан Кинг заявил, что выборы в Европарламент могут стать целью для вмешательства извне. Пока таких попыток не обнаружено, но потенциальная угроза существует. (05.02.2019)

Интерес спецслужбы вызывает и экс-председатель молодежной организации АдГ, депутат бундестага Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier). Его бывшего помощника, Мануэля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), суд в Кракове подозревает в организации поджога венгерского центра в украинском Ужгороде. Сам Фронмайер, бывший официальный представитель Фрауке Петри, неоднократно бывал в России и Сербии. Проанализировав контакты АдГ с Москвой, участники встречи в Потсдаме назвали их "редкими и ограниченными".

Упор на "свои" СМИ

По данным BfV, Россия, решая задачи возможного вмешательства в выборы в Европарламент и земельные выборы в ФРГ, опирается на кремлевские СМИ. К ранее известным телеканалу Russia Today (RT) и радиостанции "Спутник" добавились и другие, действующие на территории Германии.

Речь идет, например, о новостном видеоагентстве Ruptly, а также входящем в структуры RT агентстве Redfish, главной целевой группой которого являются сторонники левых взглядов и участники движений социальной направленности, и мультимедийном портале Russia Beyond the Headlines (RBTH), за которым, по данным RND, стоит правительственная "Российская газета".

По итогам встречи в Потсдаме было решено сформировать широкую экспертную группу, которая будет собирать информацию о возможных контактах немецких правых с Кремлем.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:02
Now live
03:02 мин

Правые радикалы в Германии: темное прошлое и неясное будущее (01.03.2016)

  • Пожар на одной из улиц Гамбурга, устроенный левыми экстремистами

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

  • Поиция применяет водометы

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

  • Одетые в черное хулиганы из группировки Черный блок

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

  • Хулиган в маске бросает в полицейских дымоую шашку

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

  • Пожар возле супермаркета

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

  • Разгромленный магазин в Гамбурге после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

  • Человек в маске держит плакат с надписью капитализм убивает на фоне горящей баррикады

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

  • Разгромленная улица в Гамбурге

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

  • Гамбург, район Шанценфиртель после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

  • Полностью сожженная машина и рядом с ней маленькая девочка

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война.

    Автор: Юлия Сеткова


Контекст

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Правые радикалы в Германии: темное прошлое и неясное будущее (01.03.2016)  

Немецкие активисты построили мемориал жертвам Холокоста за окном у ультраправого политика  

Почему в Хемнице произошли беспорядки и кто их организовал  

Реклама

Самые читаемые

Пять самых популярных фейков о Европе в русскоязычных соцсетях  

Новый бизнес на Балтике: заправка СПГ в открытом море  

НАТО обдумывает вариант ответа на прекращение Договора о РСМД  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно