Германская спецслужба изучит контакты Москвы и немецких ультраправых

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (BfV) решило проанализировать связи Москвы с крайне правыми партиями Германии. Об этом сообщили в четверг, 14 февраля, издания медиагруппы Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на итоги заседания в Потсдаме, в котором участвовали руководители BvF и представители ведомств по охране конституции в федеральных землях.

Как отмечает RND, причиной подобного решения стало возможное вмешательство Москвы в выборы депутатов Европарламента в мае 2019 года, а также в намеченные на осень этого же года парламентские выборы в трех землях на востоке Германии - Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии.

Контакты Кремля и партии "Правая"



Основное внимание участники заседания в Потсдаме, по данным RND, уделили возможным связям с Москвой партии "Правая" (Die Rechte). Эта крайне правая партия сформировалась в Рурском регионе, но активно действует по всей Германии. По оценке спецслужбы, в политическом спектре она расположена между праворадикальной Национал-демократической партией Германии и праворадикальным движением Pro. О каких-либо контактах "Правой" с Кремлем ранее было неизвестно. По мнению экспертов спецслужб ФРГ, в крайне правых германских партиях Москва видит своих возможных союзников в попытках дестабилизировать Запад.

Какие связи у АдГ с Россией?

В Потсдаме речь шла и о связях с Россией партии "Альтернатива для Германии". При этом обсуждалась не только частная поездка в Москву некоторых членов этой правопопулистской партии во главе с ее бывшим лидером Фрауке Петри (Frauke Petry) в феврале 2017 года. Тогда на эти цели был зафрахтован частный самолет, причем, как сообщали СМИ, расходы в размере 25 тысяч евро на полеты оплатила российская сторона.

Интерес спецслужбы вызывает и экс-председатель молодежной организации АдГ, депутат бундестага Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier). Его бывшего помощника, Мануэля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), суд в Кракове подозревает в организации поджога венгерского центра в украинском Ужгороде. Сам Фронмайер, бывший официальный представитель Фрауке Петри, неоднократно бывал в России и Сербии. Проанализировав контакты АдГ с Москвой, участники встречи в Потсдаме назвали их "редкими и ограниченными".

Упор на "свои" СМИ

По данным BfV, Россия, решая задачи возможного вмешательства в выборы в Европарламент и земельные выборы в ФРГ, опирается на кремлевские СМИ. К ранее известным телеканалу Russia Today (RT) и радиостанции "Спутник" добавились и другие, действующие на территории Германии.

Речь идет, например, о новостном видеоагентстве Ruptly, а также входящем в структуры RT агентстве Redfish, главной целевой группой которого являются сторонники левых взглядов и участники движений социальной направленности, и мультимедийном портале Russia Beyond the Headlines (RBTH), за которым, по данным RND, стоит правительственная "Российская газета".

По итогам встречи в Потсдаме было решено сформировать широкую экспертную группу, которая будет собирать информацию о возможных контактах немецких правых с Кремлем.

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