Германо-российский диалог: музыка против похолодания

И снова музыка призвана компенсировать то, что пока не удается политике: в среду, 24 апреля, на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга поднимется ансамбль из 170 молодых немецких и российских музыкантов. В проекте, стоившем его инициаторам неимоверных усилий на протяжении без малого трех лет, задействованы четыре ансамбля: симфонический оркестр берлинского музыкального объединения "Молодежный ансамбль" ("Junges Ensemble") и три хора - хор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Европа-хор Берлина и хор Высшей школы музыки Фрайбурга. Программа охватывает столетие русской и немецкой музыки: от "Реквиема по Миньоне", написанного Робертом Шуманом (Robert Schumann) в 1849 году, и "Ромео и Джульетты" Петра Ильича Чайковского (1869) и написанных почти одновременно "Песни судьбы" Иоганнеса Брамса (Johannes Brahms) до возвышенно-авангардистской "Симфонии псалмов" Игоря Стравинского, премьера первой редакции которой состоялась в 1930 году.

Финансирование проекта обеспечили Германская служба академических обменов (DAAD), Гете-Институт и ряд других фондов и организаций. Примерно половина бюджета - частные взносы немецких участников проекта. Первый концерт состоялся еще в январе в Берлине, второй пройдет в Петербурге, третий планируется провести во второй половине года во Фрайбурге.

Инициатива молодых музыкантов

Уникальность этого проекта и его особенность, отличающая его от ряда других крупных германо-российских проектов в музыкальной сфере (скажем, от проекта "Российско-немецкая музыкальная академия") заключается в том, что он не был инициирован "сверху". За идеей сделать большой проект с российскими сверстниками стоит инициатива молодых музыкантов из Германии, тепло встреченная и поддержанная в России.

"Четыре ансамбля, три города, два языка - одна страсть", - так формулирует идею проекта один из его главных участников Мориц Гизингер (Moritz Giesinger), 23-летний скрипач и участник берлинского "Молодежного ансамбля". Это объединение, в которое входят жители немецкой столицы в возрасте от 14 лет и примерно до 40. Им просто нравится играть вместе. Это одно из тех любительских по сути, но в высшей степени профессиональных по качеству работы музыкальных объединений, коими богата культурная жизнь в Германии.

Михаэль Ридель

"Среди участников ансамбля примерно 10 процентов составляют начинающие профессионалы, остальные 90 процентов - просто молодые люди, которые любят музыку, с детства занимались на инструменте и не хотят это дело бросать, - рассказывает дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Михаэль Ридель (Michael Riedel). - Здесь столько энергии и энтузиазма, ведь люди приходят на репетиции только из любви к музыке, а не ради зарплаты".

Встречи музыкальные - и не только

Идея сделать общий проект с молодыми россиянами зародилась около трех лет назад. Немецкие организаторы проекта сразу остановили свой выбор на Санкт-Петербурге. Неисчислимое количество телефонных звонков, тысячи мейлов, сотни рабочих встреч - и международный проект готов! Что стало стимулом для молодых немцев инвестировать такое количество времени в эту инициативу?

"Причин было несколько, - рассказывает Мориц Гизингер. - Во-первых, это было желание музицировать вместе, узнать больше о русской музыке, о русском стиле исполнительства, прикоснуться к великой русской культуре. Во-вторых, мы хотели создать своего рода "контрапункт" к нынешнему похолоданию германо-российских отношений в политической сфере".

Кстати о похолодании: прохладный ветер участники проекта сразу же ощутили, начав поиск финансовой и идеологической поддержки. "Мы попросили стать покровителем проекта супругу президента Германии госпожу Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), - рассказывает дирижер Михаэль Ридель. - Она сначала засомневалась, но потом решила оказать нам поддержку и написала приветственное слово". "Конечно, этот проект сначала будет способствовать сближению только этой группы молодых музыкантов, - пишет госпожа Бюденбендер в своем обращении. - Но с чего же начинать, как не с малого?"

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