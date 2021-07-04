Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германо-российская внешнеторговая палата

Германо-российская внешнеторговая палата является с 2007 года представителем интересов немецкой экономики в России и российской экономики в Германии.

Создание палаты должно было обеспечить качественно новый уровень экономических связей. В состав палаты входит более 800 немецких, российских и других компаний-членов.

Palma de Mallorca, Spanien - 11. Mai 2018: Ein Airbus A320 der Eurowings mit dem Kennzeichen D-ABNU landet auf dem Flughafen Palma de Mallorca (PMI) in Spanien.

Дочка Lufthansa начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал 04.07.2021

Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
20.10.2009 ARCHIV - Ein VW-Mitarbeiter säubert am 20.10.2009 im Volkswagenwerk im russischen Kaluga das Logo eines Volkswagen-Fahrzeug vom Modell Tiguan. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa Volkswagen fährt wegen Absatzkrise Produktion in Russland zurück vom 23.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Опрос: Немецкие фирмы ожидают бума в российской экономике 23.06.2021

Более двух третей участников опроса ожидают улучшения экономической ситуации в России во втором полугодии. Треть немецких фирм в РФ выступают за незамедлительную отмену санкций против России.
16.10.2019****German Economy Minister Peter Altmaier looks on prior to the start of the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin on October 16, 2019. (Photo by AXEL SCHMIDT / AFP) (Photo by AXEL SCHMIDT/AFP via Getty Images)

Министр экономики ФРГ: Отношения России и ЕС достигли низшей точки 16.02.2021

Петер Альтмайер назвал преследование Алексея Навального нарушением принципов правового государства, но в то же время выступил за продолжение диалога с Москвой и за экономическое сотрудничество с ней.
Pressekonferenz der DIHK Chancen für den Mittelstand in Russland, hier: Rainer Seele. Aufgenommen von Nikita Jolkver in Berlin am 22.02.2013. Copyright: DW/Nikita Jolkver

Число немецких компаний в РФ в 2020 году снизилось на 7 процентов 31.12.2020

По оценкам главы Германо-российской внешнеторговой палаты, наибольшее сокращение количества фирм из Германии на фоне пандемии наблюдается в российских регионах.

Tiefengrund-Produkte werden am 19.4.2004 in dem Knauf-Werk bei Moskau in Eimern abgefüllt. Der stark in Russland engagierte Baustoffhersteller Knauf (Iphofen/Bayern) hat am 19.4. bei Moskau sein bislang größtes Werk in Europa in Betrieb genommen. Die 20 Millionen Euro teure Anlage in Krasnogorsk westlich der russischen Hauptstadt solle jährlich 200000 Tonnen Fertigprodukte auf Zementbasis herstellen, sagte der zuständige Knauf-Manager Heinz Jurkowitsch. Knauf sei mit insgesamt 430 Millionen Euro der größte Auslandsinvestor in der russischen Baubranche.

В Германии заявили о восстановлении прямых инвестиций в России 19.12.2020

Инвестиции немецкого бизнеса в России, несмотря на пандемию и санкции, в третьем квартале составили почти 700 миллионов евро, заявила Германо-российская внешнеторговая палата.
25.10.2011 In den Speichertanks des Wasserstoff-Hybridkraftwerk in Wittenhofe am Stadtrand von Prenzlau beginnt am Dienstag (25.10.2011) die Speicherung des mittels Windenergie erzeugten Wasserstoffs. Das Wasserstoff-Hybridkraftwerk ist am Dienstag bei Prenzlau ans Netz gegangen. Die Anlage in der platten, aber windigen Uckermark erzeugt Strom aus Windanlagen und Biogas. Foto: Bernd Settnik dpa/lbn (zu lbn 0041 vom 25.10.2011) | Verwendung weltweit

Бизнес России и Германии укрепляет сотрудничество в области водорода 26.11.2020

Для поставок водорода можно использовать трубы газопровода "Северный поток – 2", заявил эксперт Юрий Добровольский на мероприятии Германо-российской внешнеторговой палаты.
KALININGRAD, RUSSIA. JULY 9, 2009. BMW X5 car seen in an assembly facility of Avtotor plant in Kaliningrad. (Photo ITAR-TASS / Eduard Molchanov) +++(c) dpa - Report+++

Немецкий бизнес в России: как сильно коронавирус испортил настроение? 30.06.2020

Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) представила результаты опроса о деловом климате в РФ, высказалась о санкциях и назвала политику Владимира Путина социал-демократической.
20.10.2009 ARCHIV - Ein VW-Mitarbeiter säubert am 20.10.2009 im Volkswagenwerk im russischen Kaluga das Logo eines Volkswagen-Fahrzeug vom Modell Tiguan. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa Volkswagen fährt wegen Absatzkrise Produktion in Russland zurück vom 23.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Инвестиции из ФРГ в Россию в условиях пандемии почти не сократились 26.06.2020

Прямые инвестиции немецкого бизнеса в российский рынок составили в первом квартале 2020 года 1,8 млрд евро. Это на 0,1 млрд евро меньше, чем годом ранее.
Mercedes-Benz Cars startet die Produktion im neuen Pkw-Werk Moscovia mit dem Anlauf der Mercedes-Benz E-Klasse Limousine für den lokalen Markt. Mercedes-Benz Cars is starting production for the local market in the new passenger car plant Moscovia with the Mercedes-Benz E-Class Saloon.

Немецкие бизнесмены призвали ЕС открыть въезд для коллег из России 25.06.2020

"Свобода перемещений при соблюдении карантина и тестировании на Covid-19 могут подействовать как вторая программа стимулирования", - считает глава Германо-российской внешнеторговой палаты.
Eine deutsche und eine russische Fahne wehen am Donnerstag (05.06.2008) auf dem Flughafen Berlin-Tegel bei der Ankunft des russischen Präsidenten. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Мир после пандемии: коронакризис делает из бизнесменов дипломатов 22.06.2020

Пандемия COVID-19 поменяла роли: политики решают внутренние проблемы, международное сотрудничество переходит к бизнесу. Таков один из выводов конференции "Россия и мир в 2021 году". Подробности - у DW.
3186644 09/06/2017 September 6, 2017. Board Chairman of the Russian-German Chamber of Commerce Matthias Schepp during Russian President Vladimir Putin's meeting with representatives of foreign business circles held as part of the 3rd Eastern Economic Forum. The Far Eastern Federal University, Russky Island. Grigoriy Sisoev/Sputnik Foto: Grigoriy Sisoev/Sputnik/dpa |

Немецкие фирмы призывают вновь запустить экономику в России 28.04.2020

Тысячи работающих в РФ немецких фирм уже понесли гигантские убытки из-за вызванного коронавирусом локдауна. Германо-российская внешнеторговая палата считает, что правительству РФ пора вмешаться.
ARCHIV - Die russische und die deutsche Flagge wehen am Freitag (01.06.2012) vor dem Bundeskanzleramt in Berlin vor grauem Himmel. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn (zu dpa: Deutsche Exporteure zunehmend von Russland-Sanktionen verunsichert vom 06.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие фирмы в России теряют миллионы евро из-за коронавируса 16.04.2020

Опрос Германо-российской внешнеторговой палаты указывает на крупные убытки компаний из ФРГ в России из-за SARS-CoV-2. Большинство фирм считают озвученную Кремлем поддержку экономики недостаточной.
3186644 09/06/2017 September 6, 2017. Board Chairman of the Russian-German Chamber of Commerce Matthias Schepp during Russian President Vladimir Putin's meeting with representatives of foreign business circles held as part of the 3rd Eastern Economic Forum. The Far Eastern Federal University, Russky Island. Grigoriy Sisoev/Sputnik Foto: Grigoriy Sisoev/Sputnik/dpa |

Число немецких компаний в России продолжает сокращаться 29.12.2019

Германо-российская внешнеторговая палата сообщила, что за прошедший год из России ушли 8 процентов немецких предприятий.

Конгресс топит Северный поток - 2, а лоббисты из ФРГ требуют санкций против США. DW Новости (12.12.19) 12.12.2019

США ввели штрафные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции направлены против фирм, суда которых ведут укладку труб по морскому дну.  Представители немецкого бизнеса возмущены резолюцией американских конгрессменов и считают, что энергобезопасность Европы подрывает не Россия, а США.
International Productivity Forum 2019 in Moskau Bild: DW-Korrespondentin Evlalia Samedowa, 26.11.2019

Что омрачает жизнь немецкого автобизнеса в России? 27.11.2019

Чем вызван спад на российском авторынке и каковы перспективы его преодоления? Репортаж DW с первого Международного форума производительности в Сколково.
22.06.2018, Russland, Moskau: Fußball, WM: Ein Sapsan-Zug steht im Bahnhof Leningrad Station. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Фирмы из ФРГ примут участие в прокладке железнодорожной трассы в РФ 28.08.2019

При строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом будут использоваться немецкие технологии и оборудование, заявили в Германо-российской внешнеторговой палате.
Показать еще