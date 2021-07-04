Германо-российская внешнеторговая палата является с 2007 года представителем интересов немецкой экономики в России и российской экономики в Германии.
Создание палаты должно было обеспечить качественно новый уровень экономических связей. В состав палаты входит более 800 немецких, российских и других компаний-членов.
США ввели штрафные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции направлены против фирм, суда которых ведут укладку труб по морскому дну. Представители немецкого бизнеса возмущены резолюцией американских конгрессменов и считают, что энергобезопасность Европы подрывает не Россия, а США.