Германо-российская внешнеторговая палата является с 2007 года представителем интересов немецкой экономики в России и российской экономики в Германии.

Создание палаты должно было обеспечить качественно новый уровень экономических связей. В состав палаты входит более 800 немецких, российских и других компаний-членов.