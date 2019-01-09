Германия-2019: самые яркие культурные события

Серебренников в Гамбурге, Нетребко во Франкфурте, "Кислота" в Берлине и Хабенский в Мюнхене, - и это далеко не все сюрпризы стартовавшего культурного года.
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