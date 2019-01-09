 Германия-2019: самые яркие культурные события | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.01.2019

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Культура и стиль жизни

Германия-2019: самые яркие культурные события

Серебренников в Гамбурге, Нетребко во Франкфурте, "Кислота" в Берлине и Хабенский в Мюнхене, - и это далеко не все сюрпризы стартовавшего культурного года.

  • Русские сезоны в Германии

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    "Русские сезоны" в Германии

    Фестиваль "Русские сезоны" в 2019-м проходит в Германии. В течение года немецкой публике на разных площадках представят перформансы, концерты, выставки. Всего - свыше 450 мероприятий. 7 января в Берлине проект открыли солисты оперы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра, исполнившие под управлением Валерия Гергиева "Иоланту" Чайковского, и юная российская пианистка Александра Довгань.

  • Концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    Любителей классической музыки ожидает яркий праздник: 29 апреля во Франкфурте-на-Майне стартует тур Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова по Германии. Творческий и семейный дуэт, покоривший величайшие сцены мира, исполнит лучшие оперные арии. Но настоящей изюминкой станет исполнение написанных специально для их голосов песен из "Romanza" - первого совместного альбома этой звездной оперной пары.

  • 830-летие гамбургского порта

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    830-летие гамбургского порта

    Около 300 морских судов со всего света прибудут в мае в гамбургский порт на праздник в честь его 830-го дня рождения. В период с 10 по 12 мая набережная ганзейского города станет сценой, где пройдут концерты, перформансы, дегустации блюд. Открывать и закрывать праздник будут впечатляющие парады морских судов, среди участников которых - легендарный российский парусник "Крузенштерн" (на фото).

  • Российский фильм на кинофестивале в Берлине

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Российский фильм на кинофестивале в Берлине

    Берлинале пройдет с 7 по 17 февраля. Пока известны семь фильмов его основной программы. Среди них работы Фатиха Акина, Франсуа Озона, Мари Кройцер. В "Панораму", вторую по значимости программу Берлинале, включен дебютный фильм российского режиссера Александра Горчилина "Кислота". Жюри возглавит французская актриса Жюльет Бинош.

  • 30-летие падения Берлинской стены

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    30-летие падения Берлинской стены

    В этом году отмечается 30-летие падения Берлинской стены. В немецкой столице намечено множество праздничных мероприятий, концертов, а также выставок, отражающих период, когда Германия была разделена на две части. А 3 октября в центре Берлина пройдет концерт с участием Дитера Болена (Dieter Bohlen), группы Boney M, других звезд.

  • Русская классика в Германии

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Русская классика в Германии

    В планах немецких издательств на 2019 год - выпуск около полутора десятков книг, переведенных с русского. Это и "Война и мир" Толстого (всего этот роман переводился на немецкий 23 раза!), и "Скучная история" Чехова, и "Сон смешного человека" Достоевского. Но есть и новые книги, ранее на немецком не выходившие - например, "Маленькая девочка из "Метрополя" Людмилы Петрушевской .

  • 500 статуй Бетховена

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    500 статуй Бетховена

    Под знаком 250-летнего юбилея великого композитора будет проходить 2020 год, но отмечать его в Германии начинают уже теперь. "Unser Ludwig" ("Наш Людвиг") назвали необычную экспозицию, которая будет проходить с 18 мая по 2 июня на Соборной площади Бонна. 500 статуй родившегося в этом городе великого композитора выставят вокруг возвышающегося здесь памятника Бетховену.

  • Новый проект с участием Кирилла Серебренникова

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Новый проект с участием Кирилла Серебренникова

    Гамбургский оперный театр ищет среди проживающих в Германии беженцев желающих принять участие в новом оперном спектакле, который ставит на его сцене российский режиссер Кирилл Серебренников, с лета 2017 года пребывающий в Москве под домашним арестом. Премьера постановки оперы Джузеппе Верди "Набукко" намечена на 10 марта. Место за дирижерским пультом займет Паоло Кариньяни.

  • Проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

    Сатирическую программу под названием "Женщины непреклонного возраста" представят в Германии артист Константин Хабенский и публицист Александр Цыпкин. В ней прозвучат рассказы из одноименной книги, написанной Цыпкиным на основе историй из соцсетей. Первое выступление пройдет в мюнхенском зале Carl-Orff-Saal 27 февраля. Следующие перформансы намечены в Нюрнберге и Штутгарте.

  • По следам Александра фон Гумбольдта

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    По следам Александра фон Гумбольдта

    Этот год проходит и под знаком 250-летия знаменитого ученого и путешественника. Одно из самых ярких событий праздничной программы - открытие выставки "12 mal Humboldt" ("12 раз Гумбольдт") 1 мая в ботаническом саду Берлина. А мероприятие, проводимое Берлинской академией искусств и посольством РФ в ФРГ 14 сентября, посвящено путешествию Гумбольдта по России.

  • Открытие Музея Баухауса

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Открытие Музея Баухауса

    В этом году в Германии широко отмечают 100-летие Баухауса - знаменитой на весь мир школы дизайна и архитектуры. В честь этого юбилея 8 сентября в Дессау открывается Музей Баухауса. Его собрание, насчитывающее без малого 50 тысяч экспонатов, - вторая по величине такого рода коллекция после Архива Баухауса в Берлине.

  • К 100-летию Молодого Рейнланда

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    К 100-летию "Молодого Рейнланда"

    Выставка "Zu schön um wahr zu sein" ("Слишком хорошо, чтобы быть правдой") открывается в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе 7 февраля. Она посвящена 100-летию союза "Молодой Рейнланд", объединившего около 300 художников-модернистов, скульпторов, архитекторов и поэтов Рейнской области, среди которых были Макс Эрнст (Max Ernst) и Отто Дикс (Otto Dix). Союз был запрещен нацистами (фото) в 1933 году.

  • Беспрецедентная выставка Ван Гога

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Беспрецедентная выставка Ван Гога

    Беспрецедентная выставка Винсента Ван Гога открывается 23 октября во франкфуртском музее Städel: около 140 произведений живописи и графики великого мастера. В истории Städel это самая масштабная экспозиция, посвященная творчеству Ван Гога. Одна из тем выставки - влияние нидерландского художника на немецких экспрессионистов.

  • Фестиваль африканской музыки и культуры

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Фестиваль африканской музыки и культуры

    Крупнейший в Европе фестиваль африканской музыки и культуры пройдет с 30 мая по 2 июня в баварском Вюрцбурге. Помимо концертов с участием звезд из африканских стран, намечается разнообразная рамочная программа: фотовыставка, базар, демонстрация моделей одежды, масса других ярких мероприятий.

  • Основоположнику оперетты посвящается

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Оффенбаху посвящается

    "Yes, we CanCan!" - девиз мероприятий, приуроченных к 200-летнему юбилею немецко-французского композитора, дирижера и виолончелиста, основоположника и наиболее яркого представителя французской оперетты Жака Оффенбаха. Кульминацией станет масштабный праздник, который пройдет в июне на родине композитора - в Кельне.

    Автор: Наталия Королева


  • Русские сезоны в Германии

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    "Русские сезоны" в Германии

    Фестиваль "Русские сезоны" в 2019-м проходит в Германии. В течение года немецкой публике на разных площадках представят перформансы, концерты, выставки. Всего - свыше 450 мероприятий. 7 января в Берлине проект открыли солисты оперы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра, исполнившие под управлением Валерия Гергиева "Иоланту" Чайковского, и юная российская пианистка Александра Довгань.

  • Концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    Любителей классической музыки ожидает яркий праздник: 29 апреля во Франкфурте-на-Майне стартует тур Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова по Германии. Творческий и семейный дуэт, покоривший величайшие сцены мира, исполнит лучшие оперные арии. Но настоящей изюминкой станет исполнение написанных специально для их голосов песен из "Romanza" - первого совместного альбома этой звездной оперной пары.

  • 830-летие гамбургского порта

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    830-летие гамбургского порта

    Около 300 морских судов со всего света прибудут в мае в гамбургский порт на праздник в честь его 830-го дня рождения. В период с 10 по 12 мая набережная ганзейского города станет сценой, где пройдут концерты, перформансы, дегустации блюд. Открывать и закрывать праздник будут впечатляющие парады морских судов, среди участников которых - легендарный российский парусник "Крузенштерн" (на фото).

  • Российский фильм на кинофестивале в Берлине

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Российский фильм на кинофестивале в Берлине

    Берлинале пройдет с 7 по 17 февраля. Пока известны семь фильмов его основной программы. Среди них работы Фатиха Акина, Франсуа Озона, Мари Кройцер. В "Панораму", вторую по значимости программу Берлинале, включен дебютный фильм российского режиссера Александра Горчилина "Кислота". Жюри возглавит французская актриса Жюльет Бинош.

  • 30-летие падения Берлинской стены

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    30-летие падения Берлинской стены

    В этом году отмечается 30-летие падения Берлинской стены. В немецкой столице намечено множество праздничных мероприятий, концертов, а также выставок, отражающих период, когда Германия была разделена на две части. А 3 октября в центре Берлина пройдет концерт с участием Дитера Болена (Dieter Bohlen), группы Boney M, других звезд.

  • Русская классика в Германии

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Русская классика в Германии

    В планах немецких издательств на 2019 год - выпуск около полутора десятков книг, переведенных с русского. Это и "Война и мир" Толстого (всего этот роман переводился на немецкий 23 раза!), и "Скучная история" Чехова, и "Сон смешного человека" Достоевского. Но есть и новые книги, ранее на немецком не выходившие - например, "Маленькая девочка из "Метрополя" Людмилы Петрушевской .

  • 500 статуй Бетховена

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    500 статуй Бетховена

    Под знаком 250-летнего юбилея великого композитора будет проходить 2020 год, но отмечать его в Германии начинают уже теперь. "Unser Ludwig" ("Наш Людвиг") назвали необычную экспозицию, которая будет проходить с 18 мая по 2 июня на Соборной площади Бонна. 500 статуй родившегося в этом городе великого композитора выставят вокруг возвышающегося здесь памятника Бетховену.

  • Новый проект с участием Кирилла Серебренникова

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Новый проект с участием Кирилла Серебренникова

    Гамбургский оперный театр ищет среди проживающих в Германии беженцев желающих принять участие в новом оперном спектакле, который ставит на его сцене российский режиссер Кирилл Серебренников, с лета 2017 года пребывающий в Москве под домашним арестом. Премьера постановки оперы Джузеппе Верди "Набукко" намечена на 10 марта. Место за дирижерским пультом займет Паоло Кариньяни.

  • Проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

    Сатирическую программу под названием "Женщины непреклонного возраста" представят в Германии артист Константин Хабенский и публицист Александр Цыпкин. В ней прозвучат рассказы из одноименной книги, написанной Цыпкиным на основе историй из соцсетей. Первое выступление пройдет в мюнхенском зале Carl-Orff-Saal 27 февраля. Следующие перформансы намечены в Нюрнберге и Штутгарте.

  • По следам Александра фон Гумбольдта

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    По следам Александра фон Гумбольдта

    Этот год проходит и под знаком 250-летия знаменитого ученого и путешественника. Одно из самых ярких событий праздничной программы - открытие выставки "12 mal Humboldt" ("12 раз Гумбольдт") 1 мая в ботаническом саду Берлина. А мероприятие, проводимое Берлинской академией искусств и посольством РФ в ФРГ 14 сентября, посвящено путешествию Гумбольдта по России.

  • Открытие Музея Баухауса

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Открытие Музея Баухауса

    В этом году в Германии широко отмечают 100-летие Баухауса - знаменитой на весь мир школы дизайна и архитектуры. В честь этого юбилея 8 сентября в Дессау открывается Музей Баухауса. Его собрание, насчитывающее без малого 50 тысяч экспонатов, - вторая по величине такого рода коллекция после Архива Баухауса в Берлине.

  • К 100-летию Молодого Рейнланда

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    К 100-летию "Молодого Рейнланда"

    Выставка "Zu schön um wahr zu sein" ("Слишком хорошо, чтобы быть правдой") открывается в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе 7 февраля. Она посвящена 100-летию союза "Молодой Рейнланд", объединившего около 300 художников-модернистов, скульпторов, архитекторов и поэтов Рейнской области, среди которых были Макс Эрнст (Max Ernst) и Отто Дикс (Otto Dix). Союз был запрещен нацистами (фото) в 1933 году.

  • Беспрецедентная выставка Ван Гога

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Беспрецедентная выставка Ван Гога

    Беспрецедентная выставка Винсента Ван Гога открывается 23 октября во франкфуртском музее Städel: около 140 произведений живописи и графики великого мастера. В истории Städel это самая масштабная экспозиция, посвященная творчеству Ван Гога. Одна из тем выставки - влияние нидерландского художника на немецких экспрессионистов.

  • Фестиваль африканской музыки и культуры

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Фестиваль африканской музыки и культуры

    Крупнейший в Европе фестиваль африканской музыки и культуры пройдет с 30 мая по 2 июня в баварском Вюрцбурге. Помимо концертов с участием звезд из африканских стран, намечается разнообразная рамочная программа: фотовыставка, базар, демонстрация моделей одежды, масса других ярких мероприятий.

  • Основоположнику оперетты посвящается

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Оффенбаху посвящается

    "Yes, we CanCan!" - девиз мероприятий, приуроченных к 200-летнему юбилею немецко-французского композитора, дирижера и виолончелиста, основоположника и наиболее яркого представителя французской оперетты Жака Оффенбаха. Кульминацией станет масштабный праздник, который пройдет в июне на родине композитора - в Кельне.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:
Главные немецкие юбиляры 2019 года

  • Михаэлю Шумахеру – 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Михаэлю Шумахеру - 50 лет

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  • Патрику Зюскинду - 70 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

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  • Фолькеру Шлёндорфу - 80 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Фолькеру Шлёндорфу - 80 лет

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  • Штеффи Граф – 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Штеффи Граф – 50 лет

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  • Оливеру Кану - 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Оливеру Кану - 50 лет

    Легендарный вратарь выступал за "Карлсруэ" и "Баварию" (Мюнхен), в составе сборной ФРГ четырежды был удостоен звания "Лучший голкипер мира", стал чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по футболу. Сейчас Оливер Кан (Oliver Kahn) выступает в качестве эксперта на телеведении. Но похоже, что в 2019 году он займет пост в руководстве "Баварии". 15 июня ему исполнится 50 лет.

  • Юргену Хабермасу – 90 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Юргену Хабермасу - 90 лет

    Этого выдающегося философа и социолога знают как человека, открыто выступающего с критикой и терпеливо выслушивающего оппонентов. Но Юрген Хабермас (Jürgen Habermas) может быть и непреклонным. Он не признает компромиссов, когда речь идет о борьбе против насилия, так как хорошо помнит реалии нацизма. Деятельность ученого не раз была отмечена крупными премиями. 18 июня ему исполняется 90 лет.

  • Жаку Оффенбаху - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Жаку Оффенбаху - 200 лет

    Оперетта "Орфей в аду" с исполняемым в ней энергичным канканом, опера "Сказки Гофмана" со звучащей в ней нежной баркаролой… Автор этих произведений – уроженец Кельна, немецко-французский композитор, театральный дирижер и виолончелист, основоположник и наиболее яркий представитель французской оперетты Якоб "Жак" Оффенбах (Jakob "Jacques" Offenbach). 20 июня - 200 лет со дня его рождения.

  • Бернхард- Шлинк- – 75 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Бернхарду Шлинку - 75 лет

    Юрист по образованию, специалист по государственному праву, профессор Бернхард Шлинк (Bernhard Schlink) начал писать романы в возрасте далеко за сорок. Герои его детективов сталкиваются с событиями, которые так или иначе связаны с непреодоленным прошлым, определяющим и совершаемые в наши дни преступления. Наибольшую известность получил его роман "Чтец". 6 июля Шлинку исполняется 75 лет.

  • Принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому – 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому - 200 лет

    Королева Великобритании и Ирландии Виктория и ее супруг, саксонский принц Альберт Саксен-Кобург-Готский (Albert von Sachsen-Coburg und Gotha) - первая в истории британской монархии пара мечты. Принцу удалось завоевать любовь не только жены, но и простых британцев. Королева тяжело переживала раннюю смерть мужа, до конца своей жизни носила траур. 26 августа отмечается 200 лет со дня его рождения.

  • Зёнке Вортману – 60 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Зёнке Вортману - 60 лет

    Вообще-то он хотел стать профессиональным футболистом, но в конце концов выбрал кино. И не ошибся. Зёнке Вортмана (Sönke Wortmann) называют одним из самых успешных немецких кинорежиссеров послевоенного времени. Больше всего известен его фильм "Чудо Берна", посвященный победе сборной ФРГ на чемпионате мира по футболу 1954 года. 25 августа Вортман отмечает свое 60-летие.

  • Билл Каулитц и Хайди Клум

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Биллу Каулитцу - 30 лет

    Биллу Каулитцу и его брату-близнецу Тому Каулитц (Bill und Tom Kaulitz), в подростковом возрасте основавшим группу Tokio Hotel и ставшим кумирами своих сверстников во всем мире, 1 сентября исполняется 30 лет. Возможно, еще до этого будет сыграна свадьба Билла с бывшей супермоделью и нынешней телеведущей Хайди Клум. Билл и Хайди, которая старше его на 16 лет, недавно объявили о своей помолвке.

  • Кларе Шуман - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Кларе Шуман - 200 лет

    Вундеркинд, знаменитая пианистка, одна из самых значимых музыкантов своего времени, композитор, педагог... Клара Шуман (Clara Josephine Schumann) получила широкое признание уже при жизни. К сожалению, сегодня очень многие воспринимают ее лишь как жену композитора Роберта Шумана (Robert Schumann) и возлюбленную Иоганнеса Брамса (Johannes Brahms). 13 сентября - ее 200-летний юбилей.

  • Томасу Мюллеру - 30 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Томасу Мюллеру - 30 лет

    Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" и немецкой национальной сборной Томас Мюллер (Thomas Müller) - настоящий феномен. Он семь раз становился чемпионом страны, четырежды - обладателем Кубка Германии, не говоря уже о победе в чемпионате мира 2014 года. 13 сентября ему исполняется 30 лет.

  • Александру фон Гумбольдту - 250 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Александру фон Гумбольдту - 250 лет

    14 сентября отмечается 250-летие со дня рождения выдающегося географа, натуралиста и путешественника Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt), которого за широту научных интересов называют универсальным гением и Аристотелем XIX века. Он по сей день остается одним из самых известных немцев. Среди прочего совершил путешествие по России и стал почетным членом Петербургской академии наук.

  • Беате Узе - 100 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Беате Узе - 100 лет

    В 16 лет Беате Узе (Beate Uhse) бросила школу, чтобы стать летчицей. После войны выпустила первую в Германии брошюру по сексуальному просвещению, потом открыла первый в мире секс-шоп. Так было положено начало крупнейшей в ФРГ империи эротических товаров. 25 октября главной фигуре в истории немецкого сексуального просвещения исполнилось бы 100 лет.

  • Вольфгангу Йоопу – 75 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет

    Эксклюзивный дизайн, изысканные ткани, необычные узоры, совершенный покрой, безукоризненное качество обработки, неповторимый стиль. Основатель дома моды и косметики JOOP! Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop) считается - наряду с Карлом Лагерфельдом и Жиль Сандер - одним из самых успешных немецких модельеров. Он также увлекается графикой, пишет книги и статьи. 18 ноября Йоопу исполняется 75 лет.

  • Теодор- Фонтане - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Теодору Фонтане - 200 лет

    "Перед бурей", "Грета Минде", "Грешница", "Сесиль", - перу писателя и поэта, самого яркого представителя реализма в немецкой литературе XIX века Теодора Фонтане (Theodor Fontane) принадлежит множество замечательных драм, стихов, биографических и исторических произведений, критических и публицистических статей. А вот при жизни он страдал от отсутствия признания. 30 декабря - его 200-летний юбилей.

  • Артур Фишер – 100 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Артуру Фишеру - 100 лет

    Именно благодаря ему картины, зеркала и полки не сваливаются со стен. Артур Фишер (Artur Fischer) - гениальный изобретатель дюбеля. И не только его. Всего у Фишера - более тысячи патентов, в том числе на ламповую вспышку для фотоаппаратов. 31 декабря - 100 лет со дня его рождения.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Семь смертных грехов и новый Бетховен

В нашем концертном цикле "DW в эфире радио "Орфей" в январе мы приглашаем вас на фестивали в Херне и Бонне. (08.01.2019)  

Приятный запах будущего: берлинские художники в Москве

Обонятельная инсталляция, биоарт и зеркала, которые помогают людям больше общаться: в Московском музее современного искусства исследуют вопрос "Как нам всем оказаться в будущем"? (27.12.2018)  

Елочные украшения с нацистской символикой: как это было

Сначала елку украшали яблоками и орехами. На смену съедобным игрушкам пришли шары из стекла. А что вешали на елку во времена "третьего рейха"? (10.12.2018)  

Актер Театра.doc: "Может, мне когда-нибудь станет страшно"

Как выживает московский театр, который остался без руководителей и без помещения? Актеры Театра.doc - о независимости, запретных темах и деньгах. (28.11.2018)  

Как Лондон ответил Гитлеру в 1938 году

80 лет назад в Лондоне прошла выставка, которая стала важным ответом на экспозицию "Дегенеративное искусство", организованную нацистами. (30.11.2018)  

Катарина Вагнер: "Я режиссер, а не правнучка Рихарда Вагнера"

25 июля в Байройте премьерой оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" откроется очередной международный фестиваль музыки Вагнера. (24.07.2007)  

Что общего у религии, спорта и секса?

Творческий процесс, спортивный результат, религиозный восторг, качественный секс, - это неполный список тех областей, с которыми связан феномен экстаза. О нем рассказывает выставка в Штутгарте. (22.11.2018)  

Германия-2019: главные культурные события

И в этом году в Германии будет много интересного. (08.01.2019)  

Главные немецкие юбиляры 2019 года

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.  

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