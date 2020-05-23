 Германия цветет и пахнет: маки, незабудки, бузина (фото) | Кадр дня | DW | 24.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Германия цветет и пахнет: маки, незабудки, бузина (фото)

Необыкновенно теплая весна выдалась в этом году в Германии. Большинство растений зацвели с опережением обычного природного графика.

Цветущий красный мак

Кельн • В эти майские дни в Германии цветен множество цветов, кустарников, деревьев. Особенно радуют многих немцев маки (на заглавном снимке). Не заметить их невозможно: они цветут на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

Цветущая бузина в немецком Кенигсвинтере

Цветущая бузина в немецком Кёнигсвинтере

В лесах и парках цветут кусты бузины черной, распространяя вокруг приятный аромат. Из ее соцветий готовят не менее ароматный сироп, а из сиропа - массу традиционных летних коктейлей и безалкогольных прохладительных напитков. Самый популярный рецепт последних лет - коктейль Hugo. Помимо сиропа из соцветий бузины, для его приготовления нужны газированная вода, просекко, лайм, свежая мята и, конечно, лед.

Цветущие незабудки

Цветущие незабудки

Цветут сейчас, среди прочего, и незабудки, причем как лесные, так и садовые. Кстати, в немецком языке этот симпатичный голубой цветочек носит аналогичное русскому название - das Vergissmeinnicht.

Смотрите также:

КРАСОТА В КРАСНОМ: 18 фотографий цветущих маков

  • Гамбург

    Немецкие маки

    В Германии сейчас повсюду цветут маки: на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках, а также в других местах, порой самых неожиданных. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Эта фотография сделана в бранденбургском регионе Якобсдорф, где кроме красных маков на этом зерновом поле также дружно цветут синие васильки.

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Так они выглядят при ближайшем рассмотрении, а для следующего кадра поднимемся над таким же полем повыше, но в другом месте...

  • Биген

    Немецкие маки

    Здесь около бранденбургского Бигена красно-сине-зеленую палитру дополняют белые ромашки.

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Однако прежде, чем продолжить любоваться маками самосейками в разных уголках Германии, заглянем в гессенский Гермероде, где под тщательным надзором возделывают снотворный мак (нем. Schlafmohn).

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Выращивать снотворный мак здесь начали в 2010 году, получив разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов. Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. Посмотреть на цветение этих полей за сезон приезжают около 25 тысяч туристов.

  • Фалькенхагена

    Немецкие маки

    Теперь же вернемся к макам, которые имеют полное право расти и цвести без особых разрешений. Эта фотография была сделана около бранденбургского Фалькенхагена.

  • Ландсхут

    Немецкие маки

    Маковое поле в окрестностях баварского Ландсхута.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Немецкие маки

    Один мак среди ромашек пророс на поле в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Бавария

    Немецкие маки

    Покрытое утренней росой ячменное поле в Баварии.

  • Хиддензе

    Немецкие маки

    Около маяка на балтийском острове Хиддензе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Нижняя Саксония

    Немецкие маки

    Цветущие маки в Нижней Саксонии.

  • Висмар

    Немецкие маки

    Красный мак посреди фацелий около Висмара в Мекленбурге - Передней Померании. Немецкие фермеры используют фацелии в качестве промежуточной культуры - в частности, для повышения плодородия и структуры почвы, а сами эти цветы также являются прекрасными медоносами.

  • Барним

    Немецкие маки

    Серые журавли над зерновым полем экологического хозяйства в бранденбургском районе Барним.

  • Ганновер

    Немецкие маки

    Красный мак после дождя в частном саду в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

  • Кранцберг

    Немецкие маки

    Маковое поле в баварском Кранцберге.

  • Нойфарн

    Немецкие маки

    Темные тучи над зерновым полем в баварском районе Нойфарн. Но чтобы не заканчивать на тревожной ноте…

  • Маки в тумане

    Немецкие маки

    … полюбуемся вполне импрессионистскими маками в тумане на одном из бескрайних рапсовых полей в Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики (фото)

Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются. (15.05.2020)  

Альпийские одуванчики - желтое море цветов (фото)

Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии. (26.04.2020)  

Бескрайние поля немецких тюльпанов (фото)

Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна. (16.04.2020)  

Желтая рапсодия немецких ландшафтов (фотогалерея)

В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет. (24.04.2020)  

Камелия - королева зимних цветов. Фоторепортаж из кельнской "Флоры"

Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых богатых коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель. (18.02.2020)  

Самый красивый Японский сад Германии (фотогалерея)

Этот удивительный Японский сад был заложен в немецком городе Леверкузене в 1913 году. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик? (23.03.2020)  

Весна без зимы: в Германии уже цветут крокусы (фото)

На календаре - последний день января, но в Германии уже распустились крокусы. (31.01.2020)  

Где посмотреть, как цветет миндаль

Фестиваль Пфальцские миндальные недели проходит в немецком винодельческом регионе с начала марта по конец апреля. (05.03.2020)  

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

Согласно многочисленным путеводителям, каждый уважающий себя человек хоть однажды должен побывать в Бонне - желательно тогда, когда там цветет сакура. Фотограф DW Анке Штаудахер запечатлела неповторимый момент сезона. (12.04.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Нидерландах из-за короновируса уничтожают тюльпаны? (31.03.2020)  

Розовый туннель: цветущая сакура в Бонне  

Как в Германии отмечают 8 марта?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW