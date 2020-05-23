Германия цветет и пахнет: маки, незабудки, бузина (фото)

Необыкновенно теплая весна выдалась в этом году в Германии. Большинство растений зацвели с опережением обычного природного графика.
Кельн • В эти майские дни в Германии цветен множество цветов, кустарников, деревьев. Особенно радуют многих немцев маки (на заглавном снимке). Не заметить их невозможно: они цветут на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).
В лесах и парках цветут кусты бузины черной, распространяя вокруг приятный аромат. Из ее соцветий готовят не менее ароматный сироп, а из сиропа - массу традиционных летних коктейлей и безалкогольных прохладительных напитков. Самый популярный рецепт последних лет - коктейль Hugo. Помимо сиропа из соцветий бузины, для его приготовления нужны газированная вода, просекко, лайм, свежая мята и, конечно, лед.
Цветут сейчас, среди прочего, и незабудки, причем как лесные, так и садовые. Кстати, в немецком языке этот симпатичный голубой цветочек носит аналогичное русскому название - das Vergissmeinnicht.
Смотрите также:
КРАСОТА В КРАСНОМ: 18 фотографий цветущих маков
Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются. (15.05.2020)
Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии. (26.04.2020)
Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна. (16.04.2020)
В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет. (24.04.2020)
Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых богатых коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель. (18.02.2020)
Этот удивительный Японский сад был заложен в немецком городе Леверкузене в 1913 году. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик? (23.03.2020)