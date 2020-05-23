Германия цветет и пахнет: маки, незабудки, бузина (фото)

Кельн • В эти майские дни в Германии цветен множество цветов, кустарников, деревьев. Особенно радуют многих немцев маки (на заглавном снимке). Не заметить их невозможно: они цветут на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

Цветущая бузина в немецком Кёнигсвинтере

В лесах и парках цветут кусты бузины черной, распространяя вокруг приятный аромат. Из ее соцветий готовят не менее ароматный сироп, а из сиропа - массу традиционных летних коктейлей и безалкогольных прохладительных напитков. Самый популярный рецепт последних лет - коктейль Hugo. Помимо сиропа из соцветий бузины, для его приготовления нужны газированная вода, просекко, лайм, свежая мята и, конечно, лед.

Цветущие незабудки

Цветут сейчас, среди прочего, и незабудки, причем как лесные, так и садовые. Кстати, в немецком языке этот симпатичный голубой цветочек носит аналогичное русскому название - das Vergissmeinnicht.

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