Германия усиливает борьбу с отмыванием денег

В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правительство ФРГ в среду, 31 июля, представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий, в частности агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, а также для аукционных домов и других компаний. Помимо этого законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU).

Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро. Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", и занимающиеся продажей произведений искусства - если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.

Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний - так называемому регистру прозрачности. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.

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