 Германия усиливает борьбу с отмыванием денег | Новости из Германии о Германии | DW | 31.07.2019

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Германия

Германия усиливает борьбу с отмыванием денег

Правительство ФРГ разработало законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Общественность получит доступ к списку бенефициаров.

Игрушечный дом на фундаменте из монет

В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правительство ФРГ в среду, 31 июля, представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий, в частности агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, а также для аукционных домов и других компаний. Помимо этого законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU).

Контекст

Фирмы, фигурировавшие в деле о краже миллиардов из бюджета России, перевели 130 млн долларов в компании, которыми управлял банк "Тройка Диалог". Далее деньги шли на нужды частных лиц. (05.03.2019)

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. (25.02.2019)

Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро. Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", и занимающиеся продажей произведений искусства - если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.

Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний - так называемому регистру прозрачности. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.

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    Автор: Катерина Иванова


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