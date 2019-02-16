Германия требует от Ливана выдать приближенного Асада

Берлин обратился к Бейруту с требованием об экстрадиции бывшего главы сирийской авиационной контрразведки Джамиля Хассана, сообщает в воскресенье, 17 февраля, издание Der Spiegel. Генеральный прокурор Германии Петер Франк (Peter Frank) обвиняет Хассана в преступлениях против человечности, систематических пытках и убийствах заключенных.

По информации немецкой прокуратуры, Хассан находится сейчас в Ливане, куда выехал на лечение. Берлин, согласно информации Der Spiegel, понимает, что Бейрут вряд ли пойдет на выдачу одного из приближенных Башара Асада, однако официальный запрос усилит давление на Ливан и ограничит возможности перемещения для Хассана.

Имя Джамиля Хассана неоднократно всплывало в ходе расследования случаев пыток со стороны режима Башара Асада, которое проводит сейчас Германия. В частности, 12 февраля в Германии были задержаны двое причастных к пыткам, еще против двух десятков человек ведутся следственные действия. Как сообщила Федеральная прокуратура ФРГ, 56-летний Анвар Р. и 42-летний Айяд А. могут предстать перед судом по обвинению в преступлениях против человечности.

Массовые пытки

По данным следствия, оба фигуранта работали в подразделении службы госбезопасности Сирии, курирующем столицу страны Дамаск. Анвар Р. возглавлял в этом подразделении отдел расследований и управлял подведомственной отделу тюрьмой. В должности начальника тюрьмы он с апреля 2011 по сентябрь 2012 года санкционировал применение систематических и жестоких пыток, отметили в Федеральной прокуратуре ФРГ.

Айяд А. некоторое время отвечал за задержание дезертиров, демонстрантов и других подозреваемых на одном из КПП в Дамаске. Ежедневно на этом КПП задерживали около 100 человек, после чего отправляли их в тюрьму под управлением Анвара Р. Поэтому Айяда А. подозревают в причастности к гибели двух человек и пытках еще как минимум 2000 человек, пояснили в прокуратуре.

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