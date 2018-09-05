 Германия стремится нормализовать отношения с Турцией | Новости из Германии о Германии | DW | 06.09.2018

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Германия

Германия стремится нормализовать отношения с Турцией

В Анкаре прошли переговоры министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Хайко Мас и Реджеп Тайип Эрдоган

Хайко Мас и Реджеп Тайип Эрдоган

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) уверен в необходимости нормализации отношений с Турцией. Об этом Мас заявил в эфире телеканала ARD в четверг, 6 сентября. Днем ранее он участвовал в межправительственных консультациях в Анкаре.

"Надеюсь, что это только начало. Пролог к тому, чтобы происшедшее в прошлом в прошлом и осталось", - добавил глава германского МИДа, имея в виду непростой период напряженности в двусторонних отношениях. Хайко Мас подчеркнул, что рассчитывает на "открытое обсуждение" проблем, а также на "конструктивный поиск решений".

Гуманитарная катастрофа в Идлибе

Мас, в частности, обратил внимание на необходимость дипломатического урегулирования ситуации в провинции Идлиб на северо-западе Турции.

Германский политик напомнил о запланированном на 7 сентября саммите в Тегеране с участием президентов России, Турции и Ирана. "Вот почему мы вновь побудили Турцию и ее представителей использовать эту встречу, чтобы повлиять на других" участников конфликта и заставить их отказаться от "массированных бомбардировок" в условиях "гуманитарной катастрофы" в Идлибе, отметил он.

Задержания граждан Германии

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В Анкаре Мас провел встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики, в частности, затронули проблему удерживаемых в турецких тюрьмах граждан Германии. Деталей обсуждения глава МИД ФРГ, однако, не привел.

Кроме того Хайко Мас планирует в четверг, 6 сентября, посетить немецкую школу в Стамбуле.

В конце августа стало известно, что немецкий журналист Дениз Юджел (Deniz Yücel), находившийся более года в заключении в Турции, будет требовать возмещения ущерба от властей этой страны. Юджел обвиняет Анкару в противоправных действиях. Размер положенной ему компенсации он оценивает в миллион турецких лир (около 135 тысяч евро).

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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