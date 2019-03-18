 Германия сомневается в законности приговора Оюбу Титиеву | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2019

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Россия

Германия сомневается в законности приговора Оюбу Титиеву

Сомнения в обвинениях Оюбу Титиеву и в верховенстве права в ходе судебного процесса по его делу хорошо задокументированы, заявила немецкий омбудсмен Бербель Кофлер. В Европарламенте призвали РФ освободить правозащитника.

Aktivist Ojub Titijew (DW/M. Soric)

Уполномоченная правительства ФРГ по политике в сфере прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) выразила сомнения в справедливости приговора чеченскому правозащитнику, главе местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, осужденному на 4 года колонии-поселения. В распространенном во вторник, 18 марта, заявлении Кофлер подчеркивается, что "сомнения в обвинениях и в верховенстве права в ходе судебного процесса хорошо задокументированы и описаны, в частности, в докладе ОБСЕ о положении с правами человека в Чечне.

Контекст

Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев получил 4 года колонии-поселения. Решение суда еще раз продемонстрировало отсутствие в России верховенства закона и права, считает Миодраг Шорич. (18.03.2019)

Год назад руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан и обвинен в хранении наркотиков. DW возвращается к этому делу. (09.01.2019)

Показательный процесс - единственно возможное словосочетание, применимое к оценке рассмотрения в суде дела главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, считает Миодраг Шорич. (19.11.2018)

"Я призываю Россию выполнить содержащиеся в докладе ОБСЕ рекомендации: приговор и содержание в предварительном заключении должны быть незамедлительно перепроверены судом за пределами Чечни, а Оюб Титиев - освобожден из-под стражи", - говорится в заявлении немецкого омбудсмен. Выразив глубокую обеспокоенность осуждением лауреата германо-французской премии "За права человека и верховенство закона", Кофлер заявила, что "Россия должна обеспечить правозащитникам возможность работать и в Чечне без страха перед уголовным преследованием".

Европарламентарии призывают освободить Оюба Титиева

В Европарламенте также решительно осудили вынесенный Титиеву приговор. "Приговор Оюбу Титиеву свидетельствует о том, что власти расправляться с теми, кто занимается защитой и поощрением прав человека, а не с теми, кто нарушает права человека в Чечне", - говорится в совместном заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера и главы подкомитета по правам человека Антонио Панцери.

Оба евродепутата призвали российские власти немедленно освободить чеченского правозащитника.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил главу чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник свою вину не признает и настаивает на том, что наркотики, найденные при его задержании в январе 2018 года, ему подбросили.

В поддержку Титиева высказались многие российские общественные деятели - в частности, политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский и музыкант Борис Гребенщиков.

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Приговор для правозащитника Оюба Титиева (18.03.2019)

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Приговор для правозащитника Оюба Титиева (18.03.2019)  

Почему Оюб Титиев оказался за решеткой на самом деле (09.01.2019)  

Права человека: В Чечне проходит процесс над Оюбом Титиевым (13.11.2018)  

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