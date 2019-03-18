Германия сомневается в законности приговора Оюбу Титиеву

Уполномоченная правительства ФРГ по политике в сфере прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) выразила сомнения в справедливости приговора чеченскому правозащитнику, главе местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, осужденному на 4 года колонии-поселения. В распространенном во вторник, 18 марта, заявлении Кофлер подчеркивается, что "сомнения в обвинениях и в верховенстве права в ходе судебного процесса хорошо задокументированы и описаны, в частности, в докладе ОБСЕ о положении с правами человека в Чечне.

"Я призываю Россию выполнить содержащиеся в докладе ОБСЕ рекомендации: приговор и содержание в предварительном заключении должны быть незамедлительно перепроверены судом за пределами Чечни, а Оюб Титиев - освобожден из-под стражи", - говорится в заявлении немецкого омбудсмен. Выразив глубокую обеспокоенность осуждением лауреата германо-французской премии "За права человека и верховенство закона", Кофлер заявила, что "Россия должна обеспечить правозащитникам возможность работать и в Чечне без страха перед уголовным преследованием".

Европарламентарии призывают освободить Оюба Титиева

В Европарламенте также решительно осудили вынесенный Титиеву приговор. "Приговор Оюбу Титиеву свидетельствует о том, что власти расправляться с теми, кто занимается защитой и поощрением прав человека, а не с теми, кто нарушает права человека в Чечне", - говорится в совместном заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера и главы подкомитета по правам человека Антонио Панцери.

Оба евродепутата призвали российские власти немедленно освободить чеченского правозащитника.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил главу чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник свою вину не признает и настаивает на том, что наркотики, найденные при его задержании в январе 2018 года, ему подбросили.

В поддержку Титиева высказались многие российские общественные деятели - в частности, политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский и музыкант Борис Гребенщиков.

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