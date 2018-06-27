 Германия сократила госдолг на 40 миллиардов евро | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2018

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Германия

Германия сократила госдолг на 40 миллиардов евро

В нынешнем году ФРГ продолжила сокращать госдолг на всех уровнях. В первом квартале задолженность федерации, земель и коммун уменьшилась на 2 процента.

Банкноты евро

Благоприятная конъюнктура позволяет Германии ускоренно сокращать государственную задолженность, которая в первом квартале нынешнего года уменьшилась на 40,1 миллиарда евро или 2 процента. Об этом во вторник, 26 июня, сообщило Федеральное ведомство по статистике. Совокупный долг Германии в настоящее время составляет 1,95 триллиона евро.

Контекст

Эксперты Fitch положительно оценивают степень диверсификации экономики ФРГ и отмечают, что, несмотря на довольно высокий уровень госзадолженности, она продолжает "последовательно снижаться". (02.09.2017)

В ближайшие дни Москва должна рассчитаться за последний внешний долг, оставшийся со времен СССР. Межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной предполагает выплату более 125 миллионов долларов. (21.03.2017)

По данным ведомства, сокращение долгов происходит на всех уровнях. Так, федеральный долг сократился на 1 процент или 12,4 миллиарда до 1,23 триллиона евро. Долг федеральных земель уменьшился на 4 процента или 24,1 миллиарда евро и теперь составляет 578,4 миллиарда евро. Долг городов и коммун сократился на 2,5 процента до 137,5 миллиарда евро.

По данным экспертов, рост экономики и рекордная занятость привели к увеличению налоговых поступлений. В то же время низкие процентные ставки по кредитам снижают расходы на обслуживание госдолга.

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    Автор: Андрей Гурков


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